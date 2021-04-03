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Subaru показала Outback для «дикой местности»

03.04.2021 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для тех, кому способности универсала Outback на пересеченной местности кажутся скромными, компания Subaru подготовила особую версию Wilderness («дикая местность, пустыня» в переводе), которая оказывается еще более приспособленной к бездорожью.


Внешне от исходного универсала версия Wilderness отличается более внушительным пластиковым обвесом с новыми бамперами, иной решеткой радиатора и комплектом оригинальных 17-дюймовых колесных дисков черного цвета с внедорожными шинами Yokohama Geolandar.


Шасси для Outback Wilderness доработали. Увеличены ходы подвески, стала шире колея, дорожный просвет вырос на 2 см (до 24 см), а вместе с ним увеличены углы въезда и съезда (до 20 и 23,6 градуса соответственно).


Кроме того, универсал оснащен дополнительной защитой днища, изменено передаточное число главной передачи (4,44:1 против 4,11:1 у стандартного Outback). В салоне отличия сводятся к декору (в частности, прострочка и вставки на руле и селекторе трансмиссии медного цвета) и новой водоотталкивающей обивке сидений. Под капотом — 2,4-литровая турбо-«четверка» мощностью 264 л.с. в комбинации с вариатором и полным приводом.


Продажи Outback Wilderness пока анонсированы только для рынка США, где он поступит в продажу во втором полугодии и, по предварительной информации, обойдется минимум в 40 тысяч долларов.

 
 
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Для тех, кому способности универсала Outback на пересеченной местности кажутся скромными, компания Subaru подготовила особую версию универсала - Outback Wilderness.
 
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