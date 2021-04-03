Маргелов: «Мы вступили в такой период турбулентности, что сложно сказать, в какую сторону пойдет развитие экономики»

Источник материала: Салiдарнасць

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов рассказал «Салідарнасці» о причинах проблем торговых сетей, о перспективе «взрыва» цен и возможных последствиях контрсанкций.





– В последнее время были зафиксированы проблемы во многих торговых сетях, кто-то даже обанкротился как Bigzz, кто-то закрывает магазины, как «Домашний», наблюдаются проблемы у Green. Есть ли что-то общее в этих проблемах?

– У этих трудностей есть как общие, так и разные причины. Если говорить об общих, то крупные сети, сделавшие ставку на быстрый рост, грубо говоря, можно сравнить с финансовыми пирамидами. Они могут существовать, если растут с определенным темпом. Если этот темп снижается, то пирамида рушится.

Для большинства крупных торговых сетей главная причина их проблем в том, что их рост остановился.

А вторая возможная причина – очередной передел рынка. Наверняка, у нынешнего процесса есть и темные стороны. Все-таки большие сети так быстро не умирают. Тот же «Белкоопсоюз» 30 лет умирает, но все еще в живых и даже прибыль показывает.

Так что думаю, у нынешнего процесса есть какие-то темные стороны, о которых нам с вами пока неизвестно. Но, думаю, скоро будем знать.

– Месяц назад правительство «заморозило» цены на социально значимые товары. Какими будут последствия этого шага?

– Это неправильное решение, которое рано или поздно приведет к взрыву цен. Что станет спусковым крючком – сложно сказать. Возможно, уже посевная. Напряжение на внутреннем рынке накапливается, увеличиваются проблемы с поставками и прочими вещами.

Понятно, что чисто внешне заморозка цен выглядит красиво, но за это придется заплатить.

– Также месяц назад Коллегия Евразийской экономической комиссии дала Минску 30 дней на устранение практики об обязательном перечне белорусских товаров на полках в магазинах. Как можно догадаться, этого не произошло? Ведь Лукашенко наоборот критикует торговые сети за малое количество отечественных товаров.

– Наше Министерство антимонопольного регулирования нашло, по их мнению, законные основания для того, чтобы не отказываться от такой практики (один из аргументов –ассортиментные перечни товаров были введены в Беларуси до подписания Договора о ЕАЭС – прим.).

К тому же надо сказать, что не все страны ЕАЭС выполняют подобные требования. Беларуси сегодня невыгодно выполнять это требование, она и не выполняет.

– Руководство страны стало много критиковать частников и изменять условия работы для него в сторону ухудшения. В одном из бизнес-союзов даже рассказали, что госкомпаниям поступают устные указания работать только с госсектором. Что будет с частным сектором в Беларуси?

– Очевидно, что проблема взаимоотношений власти и частного сектора сегодня существует. Это действительно печальная вещь. С одной стороны, понятно, что прежде всего частный сектор может стать локомотивом развития. С другой стороны, частному сектору предлагают подставить плечо государству в ущерб его интересам.

И самая большая опасность: мелкому бизнесу хотят увеличить налоговую нагрузку и регуляторное воздействие. Этого допускать нельзя, нужно развиваться вместе. Да, есть перекосы в развитии определенных бизнесов – ну так нужно их выравнивать, а не ставить весь частый сектор под удар, требовать, чтобы он платил больше налогов.

При такой постановке вопросов многих предпринимателей мы лишимся.

– Власти объявили о введении контрсанкций. Как они могут сказаться на белорусской экономике? Премьер-министр сказал, что антисанкции будут точечными и только в отношении тех фирм и компаний, «которые применяют недружественные акции».

– Это большая загадка, кого они коснутся. И нужно понимать, что в условиях открытой границы с Россией антисанкции могут остаться только на бумаге: завтра из Москвы эту продукцию привезет если не крупная фирма, то индивидуальный предприниматель.

Власти думают, как сбалансировать импорт и экспорт, который упал. Но введение санкций – наверное, не самый красивый и честный вариант. Не исключаю, что при рассмотрении этого вопроса будет сильна коррупционная составляющая: кто громче крикнет и укажет на кого-то.

– Совмин засекретил планы социально-экономического развития Беларуси на 2021 год. Как вы думаете, зачем?

– Возможно, давая объективную оценку ситуации, там прописали несколько негативных моментов. И поэтому в правительстве не хотели бы уже сейчас будоражить общество. Не хотят показывать, что достигать каких-то особенных показателей никто и не собирается.

– Как в целом можно охарактеризовать состояние белорусской экономики? ВВП в начале года показывал рост на 0,8%.

– Экономика действительно может показать едва заметный плюс по отношению к прошлому году, когда ВВП заметно упал. Но говорить об устойчивом развитии вообще не приходится.

Более того, риски к падению белорусской экономики по совокупности факторов очень значительно увеличиваются. К сожалению, ничего хорошего ожидать пока не приходится.

– Будет ли тогда в конце года хотя бы «всем попиццот»?

– Оценить перспективы средней зарплаты очень непросто: слишком много факторов, которые даже не от Беларуси зависят. В мировой экономике могут начаться очень серьезные процессы и тогда «по $500» нам будет только сниться.

А может быть и по-другому: «всем попиццот» будет, но это будут уже не те деньги, что раньше.

Мы вступили в такой период турбулентности, что сложно сказать, в какую сторону пойдет развитие экономики. И лучше оценивать достижения экономики не в зарплате, а в наборе благ для граждан. Стоимость и белорусского рубля, и валют колеблется каждый день, и, наверное, будет колебаться еще сильнее.

Сегодня $500 кажется хорошей цифрой, а завтра это может оказаться ни о чем.