ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бабушка и внук погибли на пожаре в Пуховичском районе

03.04.2021 14:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

58-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук погибли на пожаре, случившимся рано утром в деревне Зазерка Пуховичского района.

Бабушка и внук погибли на пожаре в Пуховичском районе

Сообщение о возгорании в частном доме поступило спасателя около 6 утра.

Как сообщает Следственный комитет, возгорание заметил сосед, он разбил окно в доме и вынес четырехлетнюю девочку.

Тела маленького мальчика и его бабушки обнаружили спасатели в ходе ликвидации пожара.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Проверку по факту гибели людей проводит Пуховичский РОСК.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
58-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук погибли на пожаре, случившимся рано утром в деревне Зазерка Пуховичского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
США вступили в “белорусскую игру”. “Игра в многовекторность закончилась”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by