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Андрей Кулебин рассказал, когда собирается завершить бойцовскую карьеру

03.04.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кулебин стал первым белорусским спортсменом муай-тай, который был удостоен звания заслуженного мастера спорта республики.




Многократный чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу Андрей Кулебин несмотря на возраст, планирует еще выступать на турнирах, об этом титулованный атлет сообщил Sputnik.

"Пока ни в коем случае не завершаю карьеру. Я полон сил, здоровья и желания побеждать, как на профессиональных турнирах, так и на чемпионатах мира. Мне уже 37-й год, но пока я могу, и буду сражаться", - отметил спортсмен.

Кулебин одним из первых белорусов, который по муай-тай был удостоен заслуженного мастера спорта Беларуси. Это произошло в 2008 году за победы на мировых форумах по тайскому боксу (IFMA и WMF) и кикбоксингу (WAKO). Свои первые чемпионаты мира он провел в 2001 году (кикбоксинг и муай-тай).

Титулованный атлет сказал, что смена спортсменов в этих видах спорта у белорусов есть. Просто нужно смотреть на парней и девушек 18-20 лет, успешно выступающих на турнирах. Тем не менее, у них много искушений, поэтому им сложнее тренироваться, считает он.

Самой лучшей публикой, которая поддерживает во время состязания, Кулебин назвал белорусов и тайцев. Особенно он отметил, чемпионат Европы-2019 по муай-тай в Минске. Тогда участи в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 26 стран. Бойцы из республики завоевали 20 медалей (5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), а "поддержка была колоссальной".
 
Теги: Минск
 
 
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Кулебин стал первым белорусским спортсменом муай-тай, который был удостоен звания заслуженного мастера спорта республики.
 
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