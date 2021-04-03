Андрей Кулебин рассказал, когда собирается завершить бойцовскую карьеру













сообщил Sputnik. Многократный чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу Андрей Кулебин несмотря на возраст, планирует еще выступать на турнирах, об этом титулованный атлетSputnik.





"Пока ни в коем случае не завершаю карьеру. Я полон сил, здоровья и желания побеждать, как на профессиональных турнирах, так и на чемпионатах мира. Мне уже 37-й год, но пока я могу, и буду сражаться", - отметил спортсмен.





Кулебин одним из первых белорусов, который по муай-тай был удостоен заслуженного мастера спорта Беларуси. Это произошло в 2008 году за победы на мировых форумах по тайскому боксу (IFMA и WMF) и кикбоксингу (WAKO). Свои первые чемпионаты мира он провел в 2001 году (кикбоксинг и муай-тай).





Титулованный атлет сказал, что смена спортсменов в этих видах спорта у белорусов есть. Просто нужно смотреть на парней и девушек 18-20 лет, успешно выступающих на турнирах. Тем не менее, у них много искушений, поэтому им сложнее тренироваться, считает он.





Самой лучшей публикой, которая поддерживает во время состязания, Кулебин назвал белорусов и тайцев. Особенно он отметил, чемпионат Европы-2019 по муай-тай в Минске . Тогда участи в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 26 стран. Бойцы из республики завоевали 20 медалей (5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), а "поддержка была колоссальной".















