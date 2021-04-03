ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рекорд марта по техосмотру поставлен в Беларуси

03.04.2021 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Автолюбители ринулись проходить техосмотр как никогда ранее. Об этом свидетельствуют данные УП "Белтехосмотр" по итогам марта 2021 года.



Причина массового потока водителей на прохождение техосмотра естественна – с января от него отвязали так называемый дорожный налог.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в 2015 году. Только при условии ее оплаты можно было пройти техосмотр. Как итог – водители массово перестали проходить техосмотр. Дошло до того, пишет 1reg.by, что за январь-октябрь 2020 года техосмотр прошли только 14% водителей.

В этом году автолюбители ставят рекорды по прохождению техосмотра. Как рассказали в УП “Белтехосмотр”, в марте ТО прошли 265 702 автомобилей. 91,3% от общего количества – физические лица.

Цифра марта 2021 на 373,7% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (56 085 разрешений на допуск к участию в дорожном движении).

До этого рекордным на прохождение ТО годом был 2013. Но даже тогда в марте на техосмотр приехали в два раза меньше водителей, чем за март этого года – 121 748.

Общее количество разрешений, выданных за январь-март 2021 г., составило 621 599.

Для примера, за январь-март 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 164 913 разрешений.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автолюбители ринулись проходить техосмотр как никогда ранее. Об этом свидетельствуют данные УП "Белтехосмотр" по итогам марта 2021 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by