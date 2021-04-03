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В «Стайках» открывается сезон. По гоночному треку можно будет «полетать» на своем авто

03.04.2021 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще не сошел последний снег, как мотоциклисты открыли сезон. А теперь настала пора любителей и профессионалов автомобильных гонок. 11 апреля на картодроме в Стайках пройдет большой автомобильный праздник, куда можно прийти всей семьей.


Детям — мороженое, папе — гоночная трасса

Открытие сезона URacing — это не только гонки, но и праздник для те, кто любит автомобили. В программе открытия будут показательные соревнования по автозвуку (Bass Race), пройдет выставка эксклюзивных авто и встречи автоклубов. Предусмотрены активности для зрителей и выездная кухня.

Главная фишка на открытии сезона — это возможность для всех желающих попробовать свои силы на гоночном треке. Поучаствовать в заездах можно на любом автомобиле. Организаторы сформируют группы по скоростным характеристикам автомобилей. На трассу одновременно будет выпускаться 5 машин, каждая будет уходить с небольшим гандикапом.

Заезд состоит из двух зачетных кругов, а так же прогревочного и остывочного. В процессе трек-дня участники сделают около 10 таких заездов.


Картодром «Стайки» — это полноценный гоночный трек, с поребриками, несколькими конфигурациями и собственной инфраструктурой. На треке работает профессиональная лазерная засечка времени, благодаря которой можно получать результаты каждого круга, которые в последствии заносятся в таблицу для ведения статистики и сравнения результатов.

На трассе будут работать инструкторы и маршалы, которые помогут «вкатиться» в трассу. В течение трек-дня проводится разбор каждого поворота трассы от опытных пилотов — призёров республиканских и международных соревнований. Они помогут ускорится и «достать» из вашего автомобиля весь потенциал.

Вход для зрителей свободный, на треке будет работать кафе. Понаблюдать за гонками на трассе можно с трибун. Участие в трек дне на своем авто будет стоить 80 рублей.

Как добраться?

Координаты GPS: N 53.816997 E 27.748779

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Теги: Минск
 
 
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Автогонщики открывают сезон 11 апреля большим автомобильным праздником спорткомплексе «Стайки». Каждый желающий сможет принять участие в заездах по гоночному...
 
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