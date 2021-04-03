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В «Стайках» открывается сезон. По гоночному треку можно будет «полетать» на своем авто
Источник материала: Tut.by
Еще не сошел последний снег, как мотоциклисты открыли сезон. А теперь настала пора любителей и профессионалов автомобильных гонок. 11 апреля на картодроме в Стайках пройдет большой автомобильный праздник, куда можно прийти всей семьей.
Детям — мороженое, папе — гоночная трасса
Открытие сезона URacing — это не только гонки, но и праздник для те, кто любит автомобили. В программе открытия будут показательные соревнования по автозвуку (Bass Race), пройдет выставка эксклюзивных авто и встречи автоклубов. Предусмотрены активности для зрителей и выездная кухня.
Главная фишка на открытии сезона — это возможность для всех желающих попробовать свои силы на гоночном треке. Поучаствовать в заездах можно на любом автомобиле. Организаторы сформируют группы по скоростным характеристикам автомобилей. На трассу одновременно будет выпускаться 5 машин, каждая будет уходить с небольшим гандикапом.
Заезд состоит из двух зачетных кругов, а так же прогревочного и остывочного. В процессе трек-дня участники сделают около 10 таких заездов.
Картодром «Стайки» — это полноценный гоночный трек, с поребриками, несколькими конфигурациями и собственной инфраструктурой. На треке работает профессиональная лазерная засечка времени, благодаря которой можно получать результаты каждого круга, которые в последствии заносятся в таблицу для ведения статистики и сравнения результатов.
На трассе будут работать инструкторы и маршалы, которые помогут «вкатиться» в трассу. В течение трек-дня проводится разбор каждого поворота трассы от опытных пилотов — призёров республиканских и международных соревнований. Они помогут ускорится и «достать» из вашего автомобиля весь потенциал.
Вход для зрителей свободный, на треке будет работать кафе. Понаблюдать за гонками на трассе можно с трибун. Участие в трек дне на своем авто будет стоить 80 рублей.
Как добраться?
Координаты GPS: N 53.816997 E 27.748779
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Автогонщики открывают сезон 11 апреля большим автомобильным праздником спорткомплексе «Стайки». Каждый желающий сможет принять участие в заездах по гоночному...
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