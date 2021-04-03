В центре Гомеля BMW снес забор и вылетел на тротуар

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на площади Ленина BMW вылетел на тротуар, сообщает ЧП Гомель.





ДТП произошло вечером 2 апреля у драмтеатра. Водитель BMW не справился с управлением, протаранил забор и вылетел на тротуар. Несмотря на то, что место, где произошло ДТП, достаточно оживленное, обошлось без пострадавших.

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