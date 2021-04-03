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В центре Гомеля BMW снес забор и вылетел на тротуар
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на площади Ленина BMW вылетел на тротуар,
ДТП произошло вечером 2 апреля у драмтеатра. Водитель BMW не справился с управлением, протаранил забор и вылетел на тротуар. Несмотря на то, что место, где произошло ДТП, достаточно оживленное, обошлось без пострадавших.
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Несмотря на то, что место, где произошло ДТП, достаточно оживленное, обошлось без пострадавших.
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