«Стереотип, что все мы тупые, не работает». Модель рассказывает про съемку в белье, гонорары и предубеждения

А это что? А это рубрика «Бытовуха». Вы, может, и не скучали, но мы все равно представим свое очередное изыскание. Философский вопрос для начала. Так ли сладко живется моделям? А теперь вопросы попрозаичнее. Что за деньги крутятся в этом бизнесе? Как вести себя, когда начинаются странные подкаты? Почему съемка в белье стоит дороже съемки в одежде? Мы познакомим вас с закулисьем различных профессий в максимально расслабленной форме. Мы вообще ничего ребята. А модель Ольга Антропова — супер. Приятного просмотра.
Модельная внешность — это про актуальность. Существует красота на грани уродства. Для фешен это очень круто. Потому как можно создать самые сложные образы. У меня лично не модельная внешность. Сейчас-то все хорошо, а когда начинала — детские щечки, нос курносый. Я такая смешная была Маруся с намеком на Мирабель.
Реклама белья стоит намного дороже другой. Это выгодно. В модельном бизнесе девчонки называют друг друга по-разному. Те, кто снимается в рекламе белья, — бельевички. Но я не обижаюсь. Мне же все равно больше платят, чем тем девочкам, которые ходят по подиуму.
Съемка в купальнике — это не холодно. Съемка в купальнике — это рано. Встаешь в четыре утра до рассвета, тебя красят, отработать надо часов до десяти. Потом зенит и не тот свет. А еще все это время есть нельзя. Работаешь голодной. После обеденного перерыва вторая смена — на закате. Свет очень красивый, но ты поевшая, формы меняются, так что стоишь в кадре и не дышишь.
У каждой модели есть своя цена. Формироваться ей помогают фотографы. Эти люди помогают раскрыть тебя. Если заключить после контракт с огромным брендом, можно зарабатывать сотни тысяч.
Однажды я попала в Колумбию. Снимали каталог нижнего белья. Ребята выкатили вешалку под 200 лифчиков, которые я уже стала ненавидеть. Помощником стилиста работала девушка Луиза. Она мне поправляла все эти шлейки и лямки на белье. Если я не поворачивалась правильно, Луиза просто шлепала ими по мне. Было так себе.
Модельная карьера начинается лет с 14—16. Работа, тусовки модные. Матрица немножко сбивается. Координаты получаются странные. Если не так сориентировалась, есть вариант пойти не той дорожкой. Но модельный бизнес можно очень круто использовать, хорошо заработать и инвестировать эти деньги в себя и свое образование. В фешен очень много девчонок, которые защищали дипломы в перерывах между съемками и кастингами. Поэтому стереотип, что все мы тупые, не работает.
Мне денег за встречу не предлагали. Обидно? Даже не думала про это. Помню, когда работала в Майами, в заведениях существовали так называемые модельные столики. Их делали для хорошей картинки. Я понимала, зачем это делается, но не понимала, зачем это мне. Не моя система координат.
Подиумная модель отличается от каталожной размерами. Для подиума ты должна быть прямо минимальной. XS — это приветствуется, S — тебе скажут похудеть. Плацкартный вагон, прямо все дела. А каталожная модель должна быть форменной.
Ходить по подиуму — это драйв. Стоишь за кулисами, а там все кричат, кто-то не успевает, кто-то туфлю потерял, кто-то еще что-то. А у тебя сейчас выход. Адреналин невероятный. Это же шоу. Ты идешь в софитах и не видишь, что происходит. Забываешь все: раз — и как скаковая лошадка пошла. Главное — обувь эту не потерять жутко неудобную. У меня однажды туфля соскочила. Важно не растеряться и продолжать идти. Туфелька — носочек — туфелька — носочек.
Самых необычных съемок как таковых не существует. За годы привыкаешь. Не знаю, какая-нибудь пустыня на закате на самом деле жутко холодная. А ты должна босиком бежать по этим барханам. Ноги околевают. Это в Марокко было. А еще снимали драгоценные камни. Набалдашники всякие. Стилисты придумали, что должна лежать роскошная женщина, прямо богиня с декольте. В общем, пустили по мне желтого удава. И надо быть счастливой, надо быть сексуальной, а змея ползает, у меня паника. Но чьи это проблемы? Мои. Когда он до шеи добрался, я лежу такая: «Ну… Вот и все… Лучшие годы я прожила». Но кадры получились крутые.
Пенсионного возраста у модели нет. Сейчас такой тренд пошел, что женщин в возрасте стали ценить. Плюс появилось уважение к натуральности. Женщины в возрасте могут выглядеть очень достойно и привлекательно для моды.