Источник материала: UDF



Фото: t.me/UkrainaOnlline

«ГБР открыла уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований», - написал он.

«Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО против Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», - пояснил депутат.

Дело против Медведчука: что известно

«В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось», - информируют в ГБР.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГБР открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака – депутат Медведчук допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как госизмена.

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