Мать пятерых детей Ольга Золотарь признана политзаключенной

Белорусское правозащитное сообщество признало мать пятерых детей Ольгу Золотарь политической заключенной.





По данным правозащитников, Золотарь была задержана 18 марта сотрудниками ГУБОПиК. В доме по месту ее проживания в поселке Ждановичи под Минском был проведен обыск, после которого она была задержана и отправлена в ИВС.

В тот же день ее мужа Сергея Ганкевича вызвали на допрос, но вместо этого задержали и арестовали на 10 суток за якобы вывешенный бело-красно-белый флаг в окне дома, что было квалифицировано как несанкционированный пикет. Их пятеро детей остались под присмотром бабушки.

Пресс-служба УВД Миноблисполкома сообщила, что Золотарь являлась администратором местного дворового чата и организатором несанкционированных массовых мероприятий.

29 марта Ольге Золотарь было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. В ст. 361-1 УК (создание эсктремистского формирования) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит до семи лет лишения свободы, ее поместили в СИЗО № 1 на улице Володарского.

«Признание локальных социальных чатов экстремистскими, а их создателей и модераторов создателями эскремистских организаций, целями которых является “проведение несанкционированных собраний в виде чаепития, прогулок и концертов” представляет крайне опасную тенденцию и грубейшим образом посягает на фундаментальные, гарантированные Конституций страны и международными нормами права, свободы — свободу мирных собраний, выражения своего мнения и свободу ассоциаций», — отмечается в заявлении правозащитников.

Также они обращают внимание, что мера пресечения, избранная в отношении Ольги Золотарь, «носит демонстративно жесткий характер, она выбрана без учета данных и характеристик личности, исключительно с репрессивной целью».