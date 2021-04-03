Художнику Алесю Пушкину грозит до 12 лет тюрьмы

Художника Алеся Пушкина обвиняют в совершении «умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».

Его задержали 26 марта прямо на работе, во время проведения реставрации Жиличского дворца, по запросу из Гродно.

Пушкин является фигурантом уголовного дела, возбужденного за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма» (ч. 3 ст. 130 УК). Причина в портрете Евгения Жихаря, которого некоторые считают нацистом (есть информация о его сотрудничестве с полицаями во времена оккупации), а некоторые — антисоветским подпольщиком. Так или иначе — Генпрокуратура расценила портрет как реабилитацию нацизма. Картина была выставлена в Гродно.

Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении самого художника и руководителя гродненского частного учреждения «Центр городской жизни» журналиста Павла Можейко. Его ранее также задержали, но из ИВС отпустили. Срок содержания под стражей Пушкина истекал сегодня, но на волю он не вышел.