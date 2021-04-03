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Прогноз погоды: ближайшую неделю в Беларуси будет прохладно

03.04.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ближайшая неделя в Беларуси, судя по прогнозам погоды, будет достаточно прохладной.


Нередко будут дожди и туман / unsplash

Так,  пишет Еврорадио, температура воздуха будет колебаться в диапазоне +5…+12, теплее всего традиционно будет в южных регионах Беларуси. При этом возможны дожди, а по ночам местами даже мокрый снег.

Если верить предварительному прогнозу погоды на месяц, дождливо в Беларуси будет весь апрель. При этом теплее станет только во второй половине месяца.
 
 
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Ближайшая неделя в Беларуси, судя по прогнозам погоды, будет достаточно прохладной.
 
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