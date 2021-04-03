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Прогноз погоды: ближайшую неделю в Беларуси будет прохладно
Источник материала: Партизан
Ближайшая неделя в Беларуси, судя по прогнозам погоды, будет достаточно прохладной.
Нередко будут дожди и туман / unsplash
Так,
Если верить предварительному прогнозу погоды на месяц, дождливо в Беларуси будет весь апрель. При этом теплее станет только во второй половине месяца.
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Ближайшая неделя в Беларуси, судя по прогнозам погоды, будет достаточно прохладной.
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