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Bentley произвела 200 тысяч автомобилей. Для этого понадобилось без малого сто лет
Источник материала: Tut.by
История Bentley берет начало в 1919 году — с тех пор компания выпустила 200 тысяч автомобилей. И более 75% всего тиража было произведено за последние 18 лет, то есть вскоре после того, как британский производитель роскошных автомобилей перешел под контроль Volkswagen.
40% из всех когда-либо выпущенных Bentley — это семейство
К слову, 200-тысячным Bentley стала
Напомним, что минувшей осенью Bentley
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Более 75% всех Bentley было произведено за последние 18 лет, то есть вскоре после того, как британский производитель роскошных автомобилей перешел под контроль Volkswagen.
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