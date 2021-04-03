Bentley произвела 200 тысяч автомобилей. Для этого понадобилось без малого сто лет

Источник материала: Tut.by

История Bentley берет начало в 1919 году — с тех пор компания выпустила 200 тысяч автомобилей. И более 75% всего тиража было произведено за последние 18 лет, то есть вскоре после того, как британский производитель роскошных автомобилей перешел под контроль Volkswagen.





40% из всех когда-либо выпущенных Bentley — это семейство Continental GT . В 2003 году появилось созданное под патронажем Volkswagen купе Continental GT, и с этого времени ведется отсчет новейшей истории Bentley. Около 20% приходится на седан Flying Spur , еще 12,5% произведенной продукции компании — это кроссовер Bentayga, появившийся в 2015 году.









К слову, 200-тысячным Bentley стала Bentayga Hybrid , которая отправилась к заказчику из Китая. Для сравнения — в период до 2002 года компания произвела всего 44 418 машин, среди которых Blower, R-Type Continental, Arnage, Azure и недавно снятый с производства Mulsanne. Сейчас в день Bentley собирает порядка 85 автомобилей — пару десятилетий назад для фирмы из Крю это был месячный объем выпуска.









Напомним, что минувшей осенью Bentley обнародовала новую стратегию развития, согласно которой к 2030 году весь модельный ряд марки будет полностью состоять из электромобилей.