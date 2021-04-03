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Bentley произвела 200 тысяч автомобилей. Для этого понадобилось без малого сто лет

03.04.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

История Bentley берет начало в 1919 году — с тех пор компания выпустила 200 тысяч автомобилей. И более 75% всего тиража было произведено за последние 18 лет, то есть вскоре после того, как британский производитель роскошных автомобилей перешел под контроль Volkswagen.


40% из всех когда-либо выпущенных Bentley — это семейство Continental GT. В 2003 году появилось созданное под патронажем Volkswagen купе Continental GT, и с этого времени ведется отсчет новейшей истории Bentley. Около 20% приходится на седан Flying Spur, еще 12,5% произведенной продукции компании — это кроссовер Bentayga, появившийся в 2015 году.



К слову, 200-тысячным Bentley стала Bentayga Hybrid, которая отправилась к заказчику из Китая. Для сравнения — в период до 2002 года компания произвела всего 44 418 машин, среди которых Blower, R-Type Continental, Arnage, Azure и недавно снятый с производства Mulsanne. Сейчас в день Bentley собирает порядка 85 автомобилей — пару десятилетий назад для фирмы из Крю это был месячный объем выпуска.



Напомним, что минувшей осенью Bentley обнародовала новую стратегию развития, согласно которой к 2030 году весь модельный ряд марки будет полностью состоять из электромобилей.

 
 
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Более 75% всех Bentley было произведено за последние 18 лет, то есть вскоре после того, как британский производитель роскошных автомобилей перешел под контроль Volkswagen.
 
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