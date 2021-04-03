|
В Речицком районе пьяный подросток взял покататься автомобиль клиента отца, но далеко не уехал
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе подросток выпил, взял из гаража отца чужую машину и поехал с приятелем кататься. Чем все закончилось,
Поздно вечером 27 марта у деревни Жмуровка дежуривший экипаж ГАИ Речицкого решил остановить для проверки Renault Megane.
За рулем находился 17-летний житель деревни Борщевка без документов на автомобиль и водительского удостоверения. К тому же сотрудники ГАИ во время общения с водителем уловили запах спиртного. Парень отрицал, что выпил, однако, во время освидетельствования в выдыхаемом воздухе у него было обнаружено 0,9 промилле алкоголя.
Как выяснилось позже, Renault принадлежит клиенту отца подростка, которому тот передал авто для ремонта.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень отрицал, что выпил, однако, во время освидетельствования в выдыхаемом воздухе у него было обнаружено 0,9 промилле алкоголя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)