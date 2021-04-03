В Речицком районе пьяный подросток взял покататься автомобиль клиента отца, но далеко не уехал

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе подросток выпил, взял из гаража отца чужую машину и поехал с приятелем кататься. Чем все закончилось, рассказали в ГАИ.

Поздно вечером 27 марта у деревни Жмуровка дежуривший экипаж ГАИ Речицкого решил остановить для проверки Renault Megane.

За рулем находился 17-летний житель деревни Борщевка без документов на автомобиль и водительского удостоверения. К тому же сотрудники ГАИ во время общения с водителем уловили запах спиртного. Парень отрицал, что выпил, однако, во время освидетельствования в выдыхаемом воздухе у него было обнаружено 0,9 промилле алкоголя.

Как выяснилось позже, Renault принадлежит клиенту отца подростка, которому тот передал авто для ремонта.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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