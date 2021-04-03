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Министр внутренних дел Литвы проверила охрану границы с Беларусью

03.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте посетила сотрудников Друскининкайской заставы Варенского пограничного отряда Службы охраны государственной границы (VSAT), сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МВД. 

На заставе Билотайте познакомилась с системой видеонаблюдения на границе с Беларусью и другим оборудованием. Также было продемонстрировано вооружение и работа специально обученных собак.

"Наша цель – безопасность внешних границ, особенно когда речь идет о контрабанде в Литву или незаконном пересечении государственных границ. Литва защищает не только собственные внешние границы, наши служащие защищают границы всего Евросоюза, поэтому необходимо обеспечивать наилучшую готовность и комплексное наблюдение за границей с помощью современных технологий", - сказала министр внутренних дел.

Одной из основных проблем является контрабанда сигарет. На границе с Беларусь задерживается 97% незаконной табачной продукции от всего объема. Уже за 2021 год задержано 429 тысяч упаковок сигарет млм 58 попыток контрабанды (327 тысяч в 2020-м и 92 случая за аналогичный период).

Общая длинна границы Литвы и Беларуси - 678,8 километра.

Литовские проблемы

На белорусско-литовской границе сохраняются большие очереди грузовых автомобилей. Ситуация возникла с началом масштабной реконструкции в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"). Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления. Литовцы продолжают оформлять грузовики вручную.

Белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие пункты пропуска.

© Sputnik Александр Жибуль
Власти Литвы обещают сокращение очередей на границе с Беларусью

Литовцы работаю вручную. В свою очередь белорусская сторона предприняла все меры для того, чтобы ускорить проведение контрольных процедур, в частности, усилены смены пограничных нарядов.

Кроме того, из-за невыполнения литовской стороной договоренности с белорусскими коллегами может осложнять работу электронной очереди в пункте пропуска "Котловка" ("Лавришкес") – удобного сервиса, которым пользуются грузоперевозчики.

По данным ГПК, пропуск автотранспортных средств на белорусско-литовской границе в последние дни существенно уменьшился.

Дорога через "Каменный Лог" ("Мядининкай") – самое востребованное направление на белорусско-литовской границе. По ней осуществляется регулярное транзитное движение грузового автотранспорта, выполняющего международные перевозки к специализированным портам Клайпеды, Вентспилса, Калининграда и страны Евросоюза.

Как сообщает литовская сторона, работы по реконструкции пункта пропуска завершатся во втором квартале 2023 года.

Также Беларусь и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей.

 
Теги: Минск
 
 
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Одной из самых существенных проблем на границе является контрабанда сигарет, за первый квартал 2021 года литовские пограничники задержали около 430 тысяч упаковок...
 
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