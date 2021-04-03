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"Правда тела". Соль

03.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Соль
Разбираемся, почему мы не можем без соли, и что делать, если вы на нее "подсели". Сколько соли в среднем мы съедаем в день? И почему нет смысла добавлять йодированную соль в блюдо перед термической обработкой?

Объясняет диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

01:25 Почему люди едят соль, и какая в ней польза

03:18 Где начинается злоупотребление солью

04:00 Связь соли и артериальной гипертонии

05:00 Чрезмерное употребление соли провоцирует голод

09:05 Как соль используют как усилитель вкуса (и к чему это приводит)

11:25 Черная соль, розовая, морская: они более полезны?

13:00 Зачем йодируют соль и когда ее лучше использовать

13:35 Соль задерживает воду? Почему это не так

15:50 Как соленые продукты усиливают ощущение сладости

17:25 Что делать, если вы "подсели" на соль

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