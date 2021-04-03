Минздрав Беларуси исключил из ковидного списка стран Израиль, Португалию и Доминиканы

Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и по прибытию из которых на территорию Беларуси граждане обязаны соблюдать десятидневный режим самоизоляции.





С 5 апреля из данного перечня исключаются Израиль, Португалия и Доминиканская Республика.

Также с 5 апреля в перечень ковидных стран возвращается Норвегия.

Всего на данный момент в красном списке Минздрава Беларуси значатся 143 государства.