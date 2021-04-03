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Минздрав Беларуси исключил из ковидного списка стран Израиль, Португалию и Доминиканы

03.04.2021 15:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и по прибытию из которых на территорию Беларуси граждане обязаны соблюдать десятидневный режим самоизоляции.

Минздрав Беларуси исключил из ковидного списка стран Израиль, Португалию и Доминиканы

С 5 апреля из данного перечня исключаются Израиль, Португалия и Доминиканская Республика.

Также с 5 апреля в перечень ковидных стран возвращается Норвегия.

Всего на данный момент в красном списке Минздрава Беларуси значатся 143 государства.

 

 

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Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и по прибытию из которых на территорию Беларуси...
 
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