Тихановская призвала ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы выступить в поддержку Координационного совета

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская обратилась к международным лидерам за поддержкой Координационного совета





«Сегодня вместе со Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава Координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», — заявила Тихановская.

Она напомнила, что с момента создания Координационного совета его члены «подвергались давлению и репрессиям, многие его лидеры — в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит не могут голосовать при принятии решений».

«Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме, — отметила Тихановская. — Это не имеет ничего общего с работой, которую мы ведем. Всё, чего мы хотим, — это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Именно за это белорусы голосовали на президентских выборах 9 августа. И именно за это более 760 000 белорусов проголосовали на платформе “Голос”».

Светлана Тихановская призвала международное сообщество поддержать Координационный совет.

«Я создала КС для мирных переговоров, и всё это время он действует исключительно в правовом поле. Поэтому я настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены», — заявила Тихановская.