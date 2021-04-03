ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская призвала ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы выступить в поддержку Координационного совета

03.04.2021 15:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская обратилась к международным лидерам за поддержкой Координационного совета

Тихановская призвала ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы выступить в поддержку Координационного совета

«Сегодня вместе со Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава Координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», — заявила Тихановская.

Она напомнила, что с момента создания Координационного совета его члены «подвергались давлению и репрессиям, многие его лидеры — в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит не могут голосовать при принятии решений».

«Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме, — отметила Тихановская. — Это не имеет ничего общего с работой, которую мы ведем. Всё, чего мы хотим, — это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Именно за это белорусы голосовали на президентских выборах 9 августа. И именно за это более 760 000 белорусов проголосовали на платформе “Голос”».

 

 

Светлана Тихановская призвала международное сообщество поддержать Координационный совет.

«Я создала КС для мирных переговоров, и всё это время он действует исключительно в правовом поле. Поэтому я настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены», — заявила Тихановская.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская обратилась к международным лидерам за поддержкой Координационного совета
 
Новости дня
Новости разные
 
"Правда тела". Соль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by