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Курс биткоина снова приблизился к 60000 долларов

03.04.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 25 марта первая криптовалюта растет в цене, прибавив за это время более 15%. На криптобирже Binance 3 апреля курс биткоина перешагнул отметку в 59200 долларов и двигается вверх. Аналитики предсказывают дальнейший рост.


Биткоин отыгрывает потери. Фото: belmarket.by

Абсолютный максимум курса был зафиксирован 14 марта — один биткоин можно было обменять на 61800 долларов. После этого он начал падать, пишетbelmarket.by, опустившись до отметки 51400 долларов, - локальное дно было достигнуто 25 марта. С тех пор криптовалюта подорожала на 15,2%.

Эксперты связывают рост первой криптовалюты с рядом положительно влияющих на нее факторов. Главным называется заявление крупного американского инвестбанка Morgan Stanley, сообщившего о том, что он разрешит некоторым из своих институциональных фондов работать с биткоином. Они смогут инвестировать в криптовалюту до 25% активов.

Другая американская компания - управляющая активами компания BlackRock - рассказала о работе с биткоином при помощи фьючерсов на Чикагской товарной бирже (CME). BlackRock держала 37 контрактов с датой экспирации 26 марта. Их номинальная стоимость составляла 6,1 млн долларов, а нереализованная прибыль — 360 тысяч.

Эксперты предсказывают дальнейший рост курса – 1 апреля аналитики банка JPMorgan хоть и скорректировали свой январский прогноз (146000 долларов) в сторону уменьшения, снизив планку из-за падения котировок золота, но долгосрочный прогноз тем не менее остается благоприятным. 130000 – таковой может быть цена первой криптовалюты в долгосрочной перспективе по мнению банка JPMorgan.

Прогноз основан на подсчете теоретической капитализации первой криптовалюты в случае притока средств с рынка золота, для которого криптовалюта становится цифровой альтернативой. По данным JPMorgan, с середины октября отток инвестиций из драгоценного металла составил 20 млрд долларов, в то время как в биткоин компании вложили 7 млрд.

По словам аналитиков, цифровое золото становится все более популярным активом с низкой корреляцией с основными рынками, который инвесторы рассматривают как средство диверсификации портфеля.

Прежний прогноз в банке пересмотрели из-за падения цены на золото — в январе унция металла стоила 1900 долларов, а в марте подешевела до 1700 долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С 25 марта первая криптовалюта растет в цене, прибавив за это время более 15%. На криптобирже Binance 3 апреля курс биткоина перешагнул отметку в 59200 долларов и двигается...
 
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