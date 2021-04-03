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Мнение: «Можно подумать, что отсутствие закона раньше мешало кому-нибудь снимать трусы с балконов»

03.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Почему эффект от закона об экстремизме сомнителен и что нужно помнить о Нюрнбергском процессе.

— Разве у нас были по их поводу какие-нибудь сомнения или иллюзии? И разве отсутствие законов их хоть на минуточку останавливало? — задается риторическим вопросом о действиях властей Телеграм-канал Письма к дочери. — Вот раньше журналистов хватали и сажали незаконно. А теперь шалишь! Все будет по закону. И на душе сразу покой и безмятежность.

Кое-кто говорит, что все эти законы власти принимают чтобы успокоить исполнителей. Ну чтобы у исполнителей было оправдание, и они в другой раз меньше сомневались, когда начальство отправит судить пенсионерок за несанкционированное чтение. И вот, можно подумать, что отсутствие закона раньше мешало кому-нибудь снимать трусы с балконов. Кто хочет найти оправдания тот всегда их себе придумает. Было бы желание, а оправдания уж как-нибудь найдутся и законы тут совершенно ни при чем.

А в качестве средства от повышенной тревожности, по поводу неопределенности будущего, эффект от этих законов тоже как-то сомнителен. Потому что, даже ведь самые отсталые слои населения в 2021 году уже хоть что-нибудь слышали за Нюрнбергский процесс и принцип преступного приказа, выполнение которого не освобождает от ответственности.

На самом деле власти просто хочется все зарегулировать. Это ей так спокойнее. Такое уж у нее представление о действительности. Власти кажется, что декретами можно защитить себя от непредсказуемого течения жизни. Принял декрет о справедливых ценах и никакой тебе инфляции. Подписал указ про чистую воду и водопровод в Бешенковичах сразу перестал фонтанировать сомнительными субстанциями.

И чем больше в жизни непредсказуемого, тем больше они принимают декретов. Но, законы хорошо работают, когда они являются продуктом общественного согласия. А если согласия нет, а от общественного договора остались маловразумительные обломки, то наступают времена, когда не до законов (с). А в такие времена изобилие законов только увеличивает общую непредсказуемость жизни.

Хотя, ерунда все эти сложные мотивы, которые мы им придумываем. То есть на каком-то уровне их квазисознания эти причины может и действуют, но практический смысл гораздо проще. Людям же надо постоянно доказывать свои преданность и рвение. Что у них глаза не в стол, а горят. Вот они и соревнуются между собой. КГБ объявило Тихановскую, Латушко и Мотолько террористами, а Следственный комитет записал в экстремистки Герасименю.

Те чиновники, которые все это изобретают, они же не задумываются о таких абстрактных понятиях, как целесообразность, здравый смысл или, прости, Господи, общественное благо. Им же не важно, что нам смешно. Им главное начальство впечатлить.

 
 
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