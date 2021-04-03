5 простых вещей, которые превратят вашу ванную в спа-салон на дому

Источник материала: ОНТ

Один из самых эффективных способов расслабиться – принять ванну. Для некоторых это и вовсе становится ритуалом с неотъемлемыми атрибутами – ароматическими свечами, просмотром фильма или чтением книги.

Чтобы сделать процесс принятия ванны или душа еще более приятным, достаточно дополнить комнату несколькими вещами. Они помогут сделать из ванной не просто место, в котором приятно проводить время, а домашний спа-салон.

Бамбуковый коврик

Именно такие коврики используют в сап-салонах. А вот в ванных – нет. И напрасно! Бамбуковые коврики являются экологичными и удобными – в отличие от тканевых, деревянные не впитывают воду и быстро сохнут.

Двойная душевая лейка

Многофункциональную насадку «тропический душ» можно применять не только, чтобы вымыться, но и в гидротерапевтических целях. Такие устройства позволяют менять температуру и напор струй.

Растения

Поставьте в свою ванную пару вазонов, и вы сразу заметите, как помещение преобразится. Если ванная небольшая, можно выбрать миниатюрные растения. Они в любом случае освежат комнату.

Умная колонка

Какой спа-салон без успокаивающей музыки! Чтобы наслаждаться мелодиями в ванной, лучше купить водостойкий Bluetooth-динамик, а не брать с собой телефон и другие электронные гаджеты.

Подушка для ванны

Это приспособление позволит подольше полежать в горячей ванне. С помощью подушки шея и спина примут правильное положение, давление на позвоночник снизится, а голову больше не придется класть на жесткий край ванны.

ФОТО: freepik

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