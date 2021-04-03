ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

5 простых вещей, которые превратят вашу ванную в спа-салон на дому

03.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 простых вещей, которые превратят вашу ванную в спа-салон на дому

Один из самых эффективных способов расслабиться – принять ванну. Для некоторых это и вовсе становится ритуалом с неотъемлемыми атрибутами – ароматическими свечами, просмотром фильма или чтением книги. 

Чтобы сделать процесс принятия ванны или душа еще более приятным, достаточно дополнить комнату несколькими вещами. Они помогут сделать из ванной не просто место, в котором приятно проводить время, а домашний спа-салон. 

Бамбуковый коврик

Именно такие коврики используют в сап-салонах. А вот в ванных – нет. И напрасно! Бамбуковые коврики  являются экологичными и удобными – в отличие от тканевых, деревянные не впитывают воду и быстро сохнут.

Двойная душевая лейка

Многофункциональную насадку «тропический душ» можно применять не только, чтобы вымыться, но и в гидротерапевтических целях. Такие устройства позволяют менять температуру и напор струй. 

Растения 

Поставьте в свою ванную пару вазонов, и вы сразу заметите, как помещение преобразится. Если ванная небольшая, можно выбрать миниатюрные растения. Они в любом случае освежат комнату. 

Умная колонка

Какой спа-салон без успокаивающей музыки! Чтобы наслаждаться мелодиями в ванной, лучше купить водостойкий Bluetooth-динамик, а не брать с собой телефон и другие электронные гаджеты. 

Подушка для ванны

Это приспособление позволит подольше полежать в горячей ванне. С помощью подушки шея и спина примут правильное положение, давление на позвоночник снизится, а голову больше не придется класть на жесткий край ванны.

ФОТО: freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых эффективных способов расслабиться – принять ванну. Для некоторых это и вовсе становится ритуалом с неотъемлемыми атрибутами – ароматическими...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ добыл волевую победу над «Гомелем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by