Даже на спине преступника! 10 фотографий, которые доказывают, что для котов не существует неудобных мест

Источник материала: ОНТ

Где бы ни находились коты, они всегда найдут себе уютное место и там скрутятся в клубок или вальяжно разлягутся. Это может быть шлейф платья невесты, стеллаж с товарами в магазине или спина задержанного преступника. Смотрите сами!



redhotmullet





C5Jones



masasamamasa14



621tomoe



DementedFrogThoughts



funnyfacehehe



catshouldnt

proffie



alganus



ijnaoba1927

































Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram