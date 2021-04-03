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Даже на спине преступника! 10 фотографий, которые доказывают, что для котов не существует неудобных мест
Источник материала: ОНТ
Где бы ни находились коты, они всегда найдут себе уютное место и там скрутятся в клубок или вальяжно разлягутся. Это может быть шлейф платья невесты, стеллаж с товарами в магазине или спина задержанного преступника. Смотрите сами!
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Даже на спине преступника! 10 фотографий, которые доказывают, что для котов не существует неудобных мест
Где бы ни находились коты, они всегда найдут себе уютное место и там скрутятся в клубок или вальяжно разлягутся. Это может быть шлейф платья невесты, стеллаж с...
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