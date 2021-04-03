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Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла первый матч финальной серии

03.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла первый матч финальной серии

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над сборной Брестской области в первой игре финальной серии XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Об этом информирует БЕЛТА.

Команда Президента праздновала победу 9:6. Лучшими игроками были признаны Дмитрий Филиппович от команда Президента и Виктор Гоман от дружины Брестской области.

Второй матч финальной серии до двух побед намечен на 10 апреля.

Бронзовые награды XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба оспорят хоккеисты Минской и Гродненской областей.

Фото: БЕЛТА

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Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над сборной Брестской области в первой игре финальной серии XIV Республиканских соревнований среди...
 
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