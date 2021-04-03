7 ошибок, которые вы совершаете при каждой стирке

Источник материала: ОНТ

Даже в таком незамысловатом деле, как стирка, можно допустить массу ошибок. Некоторые промахи способны безвозвратно испортить любимую вещь.

Мы составили список ошибок, которые вы наверняка допускаете во время стирки и даже не подозреваете, что это вредит одежде.

Насыпаете очень много порошка

Если насыпать большое количество порошка, вещи от этого чище не станут. Обильная пена наоборот помешает тщательно отстирать одежду. Кроме того, излишки порошка могут вывести из строя машинку, оседая внутри нее.

Загружаете стиральную машину неправильно

Золотая середина – загружать столько вещей, чтобы между ним и верхней частью барабана было 10-15 см. Если положить мало белья, стиральная машина будет работать вхолостую. Если много – одежда плохо выстирается.

Не застегиваете одежду с молниями

Джинсы, юбки, брюки и другие вещи, где есть молнии, нужно застегивать перед стиркой. Так зубчики молний не зацепят другие вещи и не оставят на них затяжки.

Не расстегиваете рубашки

С рубашками и блузками все наоборот – их нужно расстегивать. Если этого не сделать, петли для пуговиц на этих вещах могут растянуться.

Сильно оттираете пятна

Застирывать вещь до дыр – совсем не эффективный способ очищения. Так можно испортить вещь. Чтобы отстирать пятно, следует нанести пятновыводитель и оставить его на некоторое время, чтобы средство подействовало. Затем следует промокнуть это место и отправить вещь в стирку.

Не следуете инструкции на ярлычках

Часто то, что написано на ярлычках одежды, игнорируется. Однако, чтобы не испортить вещь, следует выполнять указания производителей одежды. Если на ярлычке написано, что вещь стирать нельзя, то ее нужно отнести в химчистку. В противном случае есть риск испортить белье.

Стираете носки не в специальном мешке

Это одна из самых распространенных ошибок. Если стирать носки «россыпью», часть из них может затеряться (в том числе в барабане стиральной машины). Лучше складывать все носки перед стиркой в специальный мешок из сетчатой ткани. Так они точно не потеряются.

Источник: wday

ФОТО: freepik

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