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Восемь полицейских пострадали во время протестов в Белфасте
Источник материала: ОНТ
В Белфасте (Северная Ирландия) прошли беспорядки, переросшие в нападение на правоохранителей. Об этом
В ходе протестов пострадали восемь офицеров полиции. Были задержаны семеро протестующих, которые бросали в правоохранителей крышки люков, кирпичи, металлические прутья и другие предметы.
Уточняется, что травмы полицейских включают повреждения ног и головы, ожоги.
Фото: Pixabay
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В Белфасте (Северная Ирландия) прошли беспорядки, переросшие в нападение на правоохранителей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на полицию города. В...
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