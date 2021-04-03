Восемь полицейских пострадали во время протестов в Белфасте

Источник материала: ОНТ

В Белфасте (Северная Ирландия) прошли беспорядки, переросшие в нападение на правоохранителей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на полицию города.

В ходе протестов пострадали восемь офицеров полиции. Были задержаны семеро протестующих, которые бросали в правоохранителей крышки люков, кирпичи, металлические прутья и другие предметы.

Уточняется, что травмы полицейских включают повреждения ног и головы, ожоги.

Фото: Pixabay

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