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Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

03.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

В Уилмингтоне (Северная Каролина, США) при стрельбе погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на главу местной полиции Донни Уильямса.

Мотив стрелявших не установлен. Начато расследование произошедшего.

Фото: pixabay

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В Уилмингтоне (Северная Каролина, США) при стрельбе погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на главу...
 
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