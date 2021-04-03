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Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине
Источник материала: ОНТ
В Уилмингтоне (Северная Каролина, США) при стрельбе погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом
Мотив стрелявших не установлен. Начато расследование произошедшего.
Фото: pixabay
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В Уилмингтоне (Северная Каролина, США) при стрельбе погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на главу...
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