Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

Источник материала: ОНТ

В Уилмингтоне (Северная Каролина, США) при стрельбе погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на главу местной полиции Донни Уильямса.

Мотив стрелявших не установлен. Начато расследование произошедшего.

Фото: pixabay

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