В Национальной библиотеке «оживили» литературных классиков

Источник материала: ОНТ

В Национальной библиотеке «оживили» черно-белые снимки самых известных поэтов и писателей 20 века.

Максим Богданович, Янка Купала, Тишка Гартны и другие – позируют, улыбаются, хмурятся и двигаются перед камерой. Одна из задач проекта – сделать легенды еще более знакомыми, помочь представить их в юности.

Фото: nlb.by

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