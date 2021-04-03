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В Национальной библиотеке «оживили» литературных классиков
Источник материала: ОНТ
В Национальной библиотеке «оживили» черно-белые снимки самых известных поэтов и писателей 20 века.
Максим Богданович, Янка Купала, Тишка Гартны и другие – позируют, улыбаются, хмурятся и двигаются перед камерой. Одна из задач проекта – сделать легенды еще более знакомыми, помочь представить их в юности.
Фото: nlb.by
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В Национальной библиотеке «оживили» черно-белые снимки самых известных поэтов и писателей 20 века. Максим Богданович, Янка Купала, Тишка Гартны и другие –...
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