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Собака украла микрофон у корреспондентки в прямом эфире. Посмотрите, чем все закончилось

03.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака украла микрофон у корреспондентки в прямом эфире. Посмотрите, чем все закончилось

Золотистый ретривер стал героем ТВ. Пес сорвал прямой эфир корреспондентки телеканала «Мир 24» Надежды Сережкиной.

Журналистка хотела рассказать жителям Москвы о погоде, но в кадр неожиданно ворвалась собака. Она выхватила микрофон из рук корреспондентки и начала убегать. Надежде пришлось догонять ретривера. Спустя некоторое время корреспондентка снова вышла на связь со студией, причем в компании воришки. 

Видео тут же разлетелось по интернету. «Выражение лица ведущей бесценно», «Песель просто сам захотел дать интервью», – написали в комментариях. 

Некоторые пользователи Сети предположили, что это постановочное видео к 1 апреля. «Ролик хоть и постановка, но вызывал искреннюю улыбку!», «Постановочное видео, но все равно очень забавно», – отметили комментаторы. 

ФОТО: pixabay

ВИДЕО: "Ридус" 

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Золотистый ретривер стал героем ТВ. Пес сорвал прямой эфир корреспондентки телеканала «Мир 24» Надежды Сережкиной. Журналистка хотела рассказать жителям Москвы о...
 
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