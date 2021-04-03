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Собака украла микрофон у корреспондентки в прямом эфире. Посмотрите, чем все закончилось
Источник материала: ОНТ
Золотистый ретривер стал героем ТВ. Пес сорвал прямой эфир корреспондентки телеканала «Мир 24» Надежды Сережкиной.
Журналистка хотела рассказать жителям Москвы о погоде, но в кадр неожиданно ворвалась собака. Она выхватила микрофон из рук корреспондентки и начала убегать. Надежде пришлось догонять ретривера. Спустя некоторое время корреспондентка снова вышла на связь со студией, причем в компании воришки.
Видео тут же разлетелось по интернету. «Выражение лица ведущей бесценно», «Песель просто сам захотел дать интервью», – написали в комментариях.
Некоторые пользователи Сети предположили, что это постановочное видео к 1 апреля. «Ролик хоть и постановка, но вызывал искреннюю улыбку!», «Постановочное видео, но все равно очень забавно», – отметили комментаторы.
ФОТО: pixabay
ВИДЕО: "Ридус"
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Золотистый ретривер стал героем ТВ. Пес сорвал прямой эфир корреспондентки телеканала «Мир 24» Надежды Сережкиной. Журналистка хотела рассказать жителям Москвы о...
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