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Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов с партией наркотиков
Источник материала: Партизан
Наркотики в виде мелких закладок были спрятаны среди автозапчастей, которые находились в большегрузе.
Фото: Государственный таможенный комитет
Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов, на которой пытались ввезти марихуану на территорию Евразийского экономического союза.
Как сообщил Государственный таможенный комитет,
Таможенный досмотр подтвердил, что в машине есть запрещенный груз.
Марихуана в виде маленьких закладок находилась еще в корпусе воздушного фильтра и радиаторе печки салона.
Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что найденные вещества – опасное наркотическое средство.
Брестская таможня по признакам преступления проводит проверку.
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Наркотики в виде мелких закладок были спрятаны среди автозапчастей, которые находились в большегрузе.
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