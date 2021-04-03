Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов с партией наркотиков

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Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов, на которой пытались ввезти марихуану на территорию Евразийского экономического союза.









пишет БГ, в большегрузе находились 2,5 тысячи автозапчастей. Среди них, в одном из крыльев легкового авто, служебная собака кинологического отдела таможни учуяла запах наркотиков. Как сообщил Государственный таможенный комитет,БГ, в большегрузе находились 2,5 тысячи автозапчастей. Среди них, в одном из крыльев легкового авто, служебная собака кинологического отдела таможни учуяла запах наркотиков.

















Таможенный досмотр подтвердил, что в машине есть запрещенный груз.









Марихуана в виде маленьких закладок находилась еще в корпусе воздушного фильтра и радиаторе печки салона.













Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что найденные вещества – опасное наркотическое средство.









Брестская таможня по признакам преступления проводит проверку.











