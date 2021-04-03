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Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов с партией наркотиков

03.04.2021 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наркотики в виде мелких закладок были спрятаны среди автозапчастей, которые находились в большегрузе.


Фото: Государственный таможенный комитет

Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов, на которой пытались ввезти марихуану на территорию Евразийского экономического союза.

 

Как сообщил Государственный таможенный комитет, пишет БГ, в большегрузе находились 2,5 тысячи автозапчастей. Среди них, в одном из крыльев легкового авто, служебная собака кинологического отдела таможни учуяла запах наркотиков.




Таможенный досмотр подтвердил, что в машине есть запрещенный груз.


Марихуана в виде маленьких закладок находилась еще в корпусе воздушного фильтра и радиаторе печки салона.



Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что найденные вещества – опасное наркотическое средство.


 
Брестская таможня по признакам преступления проводит проверку.
 
 
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Наркотики в виде мелких закладок были спрятаны среди автозапчастей, которые находились в большегрузе.
 
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