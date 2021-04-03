«Кредиты предоставляются Беларуси для того, чтобы усилить влияние России». Экономист — о долгах перед Москвой

Она должна России 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. В декабре 2020 года Россия предоставила Беларуси еще один кредит в размере 1 миллиарда долларов.





поговорил с экономистом Сергеем Хестяновым, советником по макроэкономике генерального директора ООО «Открытый брокер», доцентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Почему Россия раздала так много денег развивающимся странам и есть ли у Кремля возможность их вернуть? Об этом телеканал «Настоящее время»с экономистом Сергеем Хестяновым, советником по макроэкономике генерального директора ООО «Открытый брокер», доцентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы.





— Если говорить конкретно, например, о долгах Беларуси: это экономика или политика?





— Все кредиты суверенным государствам можно разделить на две большие группы. Первая — это чисто коммерческие кредиты, обычно связанные с экспортом российской продукции. Вторая — ссуды, предоставляемые для поддержания влияния. Пример Беларуси, вероятно, является классическим примером второго типа, а именно кредита, предоставленного для усиления влияния России на некоторые элементы белорусской политики.





Если обратиться к историческому опыту, то Советский Союз тоже десятилетиями выдавал такие кредиты. Большинство из них спустя десятилетия попросту списали.





В то же время среди перечисленных Всемирным банком кредитов есть и кредит, который, в общем-то, наверняка является чисто коммерческим. Это кредит на постройку атомной электростанции в Бангладеш. И, скорее всего, этот проект вполне успешно будет реализован, и потом десятилетиями будет взиматься определенная плата, которая будет выплачиваться за счет продажи электроэнергии, которая будет производиться на электростанции. Это пример типично коммерческого кредита, тут трудно усмотреть какую-то чисто политическую компоненту.





А вот Беларусь – это хрестоматийный пример, который очень хорошо иллюстрируется чисто советским опытом.





— Социологи говорят, что такая «безвозмездная помощь» вызывает у россиян некоторое раздражение. Насколько правильно к этому относятся граждане?





— Здесь тоже все довольно интересно. Психологически, естественно, наверное, большинству граждан эта идея не нравится. В России более 20 миллионов человек живут за чертой бедности. На этом фоне раздача денег для достижения некоторого увеличения влияния России в мире действительно не пользуется поддержкой народа.





Но объективно следует отметить, что размер этих средств очень мал по сравнению с финансовыми возможностями, которые есть у России. Например, только международные резервы Центрального банка Российской Федерации превышают 500 миллиардов долларов. На этом фоне сумма в 23 миллиарда долларов не выглядит большой. То есть это довольно скромная сумма по масштабам финансов российского государства. Не следует считать само собой разумеющимся, что это значительные траты, которые могут сильно повлиять на положение дел в российском государстве.





— Есть ли шанс, что все эти кредиты когда-нибудь вернутся в Россию? Сможет ли Россия им снова что-то простить?





— Опять же, ссылаясь на советскую статистику, можно предположить, что 90% кредитов этого типа не будут возвращены. За редким исключением, большинство социалистических стран не выплатили свои займы.





Действительно, большинство этих ссуд не выплачиваются, и со временем они просто списываются, просто потому, что затраты на бухгалтерский учет и обслуживание этих счетов могут превышать любые разумные перспективы погашения. К сожалению, если заем предоставлен на каком-либо основании, которое хотя бы несколько отличается от здравого смысла, надежды на его возврат выглядят иллюзорными.



