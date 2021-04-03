ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Статья обвинения Кочаряна может быть переквалифицирована

03.04.2021 16:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Статья по делу, по которому проходит второй президент Армении Роберт Кочарян, может быть переквалифицирована со "свержение конституционного строя" на "превышение должностных полномочий".



Сообщил об этом Sputnik Армения один из обвинителей Геворк Багдасарян, пишет Oxu.az.

Ранее Конституционный суд (КС) Армении признал статью "свержение конституционного строя" противоречащей двум статьям Конституции и недействительной. Решение суда вступило в силу с момента публикации. Адвокаты Кочаряна заявили, что решение КС предполагает прекращение уголовного преследования по этой статье.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Статья по делу, по которому проходит второй президент Армении Роберт Кочарян, может быть переквалифицирована со "свержение конституционного строя" на "превышение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Святлана Ціханоўская заклікала міжнародную супольнасць падтрымаць Каардынацыйную Раду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by