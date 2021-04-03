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Статья обвинения Кочаряна может быть переквалифицирована
Источник материала: Партизан
Статья по делу, по которому проходит второй президент Армении Роберт Кочарян, может быть переквалифицирована со "свержение конституционного строя" на "превышение должностных полномочий".
Сообщил об этом Sputnik Армения один из обвинителей Геворк Багдасарян,
Ранее Конституционный суд (КС) Армении признал статью "свержение конституционного строя" противоречащей двум статьям Конституции и недействительной. Решение суда вступило в силу с момента публикации. Адвокаты Кочаряна заявили, что решение КС предполагает прекращение уголовного преследования по этой статье.
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Статья по делу, по которому проходит второй президент Армении Роберт Кочарян, может быть переквалифицирована со "свержение конституционного строя" на "превышение...
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