В Молдове бизнесмены отомстили депутату и вшестером изнасиловали его









пишет oxu.az со ссылкой на lenta.ru. Об этом рассказал глава "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала TV8,oxu.az со ссылкой на lenta.ru.





Он отказался сообщить подробности, в том числе имя депутата действующего парламента, но заверил, что эта информация соответствует действительности.





"Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова", - рассказал Усатый.





Предоставить какие-либо другие подробности инцидента политик категорически отказался, заявив, что не желает "ввязываться в эту ситуацию".