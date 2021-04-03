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Вундеркинд боевых искусств: маленькая китаянка владеет кунг-фу как Брюс Ли

03.04.2021 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семилетняя китаянка стала звездой в социальных сетях благодаря своим удивительным навыкам боевых искусств. Смотрите на видео, как девочка научилась кунг-фу по фильмам с Брюсом Ли.


Ян Цзысюань всего семь лет, а она уже демонстрирует впечатляющие результаты в спорте, пишет Sputnik. Девочка вовсю делает сальто и крутит нунчаки.

 

По словам ее матери, Ян Цзысюань стала заниматься боевыми искусствами, когда ей было всего три года.

"Когда она заканчивала домашнее задание в детском саду, мы вместе смотрели несколько фильмов о кунг-фу, например, фильмы Брюса Ли, и мы обнаружили, что она особенно любила подражать персонажам в фильме", - объяснила мать Цзысюань.

Мама юного дарования стала публиковать видео с тренировок в интернете. Навыки девочки в боевых искусствах уже привлекли 600 тысяч подписчиков в социальных сетях. Сейчас родители Ян задумываются о серьезной спортивной карьере девочки.
 
 
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Семилетняя китаянка стала звездой в социальных сетях благодаря своим удивительным навыкам боевых искусств. Смотрите на видео, как девочка научилась кунг-фу по...
 
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