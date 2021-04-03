Источник материала: Tut.by

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3 апреля проходят еще четыре матча чемпионата Беларуси по футболу . Открыл программу второго дня тура матч в Борисове, где на Городском стадионе БАТЭ добыл волевую победу над «Гомелем» со счетом 3:2. Шохбоз Умаров оформил дубль за две минуты.

Вчера в Гродно «Неман» принимал брестское «Динамо» и гости одержали довольно сенсационную победу со счетом 1:0. Брестчане пока не знают поражений на старте чемпионата и не пропускают.

Центральным матчем тура станет игра в Солигорске 3 апреля. Встретятся два лидера: «Шахтер» сыграет против «Ислочи».

Для новой «Ислочи» этот матч станет первым серьезным испытанием в турнире. Молодая команда под управлением нового тренера Артема Радькова приятно удивила болельщиков, одержав в первых двух турах победы.



После двух туров «волки» и «горняки» лидируют в чемпионате, имея по шесть очков. Коллаж из фото «Шахтера» и «Ислочи»

Лидерство «Шахтера» воспринимается как должное, но по игре у специалистов есть вопросы к команде Романа Григорчука. Впрочем, тренер и сам не очень доволен подопечными.





Ниже полное расписание игр третьего тура.

2 апреля прошла одна игра:

«Неман» — «Динамо-Брест» — 0:1

3 апреля состоятся четыре матча:

БАТЭ — ФК «Гомель» — 3:2

Борисов. 3 апреля. Городской стадион.

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

БАТЭ: Чичкан, А. Филипович, Волков (Яблонский, 46), Сигневич (Драгун, 74), Скавыш (Малькевич, 88), Бессмертный (Умаров, 46), Карасев, Милич, Рыбак, Я. Филипович (к), Володько (Нечаев, 46).

ФК «Гомель»: Ковалев, Юденков (к), Цеслюкевич (Иванов, 55), Костров (Пашевич, 80), Батищев, Левицкий (Пантя, 66), Соловей, Заяц, Васьков, Чикида (Некрасов, 80), Гомза (Побудей, 74).

Голы: 0:1 — Васьков (31). 1:1 — Я. Филипович (41). 2:1 — Умаров (52). 3:1 — Умаров (53). 3:2 — Соловей (89).

Предупреждение: Батищев (36).

Борисовчане начали матч, как в лучшие годы. Тотальное владение мячом и полное доминирование. «Гомель» только и делал, что отбивался. Но, как часто бывает в футболе, чуть ли не первая атака гостей привела к голу в ворота БАТЭ.

На 31-й минуте Артем Васьков замкнул прострельную передачу партнера, мощным ударом послав мяч в сетку Антона Чичкана.

Хозяева до перерыва сумели отыграться, на 40-й минуте Яков Филипович головой переправил мяч в ворота «Гомеля».

После перерыва Виталий Жуковский провел сразу три замены, выпустив на поле в том числе и Шохбоза Умарова, который и решил исход матча.

В течении двух минут узбек дважды поразил ворота «Гомеля». На 52-й минуте он дальним ударом послал мяч в ворота соперника, а затем отправил мяч в сетку со средней дистанции.

В самой концовке «желто-синие» пропустили, но вырвать ничью у «рысей» не получилось.

«Спутник» — ФК «Минск» — 0:0

Матч начался.

«Шахтер» — «Ислочь», 18.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск», 20.00.

4 апреля тур завершится тремя встречами:

«Динамо-Минск» — ФК «Слуцк», 14.00;

«Славия» — ФК «Сморгонь», 16.00;

«Рух» — «Энергетик-БГУ», 18.00.

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