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Концепцию развития образования в Беларуси вынесут на общественное обсуждение

03.04.2021 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Стали известны подробности встречи министра образования Игоря Карпенко с профессорами и преподавателям Гродненского государственного университета имени Я.Купалы. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Одной из тем дискуссии стал проект Концепции развития системы образования до 2030 года, сообщил официальный telergram-канал ведомства.

В ближайшее время данный документ появится на официальном сайте Минобразования, где с ним можно будет ознакомиться, высказать предложения либо замечания.

Кодекс об образовании ― в новой редакции

Новая редакция Республики Беларусь об образовании будет вынесена на рассмотрение парламента, сообщил министр Игорь Карпенко преподавательскому составу гродненского вуза. Первое чтение Кодекса пройдет в Палате представителе в апреле. 

Кроме того, сейчас разрабатывается проект государственной программы патриотического воспитания населения, сообщил министр. Он также пройдет общественное обсуждение.

Глава Минобразования также обсудил с представителями вуза стратегию государственной молодежной политики до 2030 года, в ближайшее время ее утвердит Совет Министров страны.

Вступительная кампания 2021 

Вступительная кампания в этом году начинается с 16 июня, сообщил Карпенко на встрече с педагогами в Зельвенском районе.

"10 июня в школах будут проведены выпускные вечера. Мы даем возможность школе за период с 10 по 16 июня организовать на бюджетной основе курсы по подготовке в высшие учебные заведения", - сказал Карпенко.

В дальнейшем. по словам министра, такие ускоренные подготовительные курсы будут практиковаться, чтобы "дать возможность школьникам по максимуму подготовиться к поступлению".

 
Теги: Минск
 
 
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Документ о развитии системы образования до 2030 года будет размещен на сайте Министерства образования Беларуси, каждый сможет высказать свои предложения или...
 
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