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Очевидцы говорят, дрифтил. В Гомеле автомобиль пробил забор и вылетел на тротуар
Источник материала: Onliner
ДТП произошло 2 апреля примерно в 21:40 на площади Ленина возле драмтеатра. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, наехал на ограду, сбил бетонную мусорку и выехал на тротуар. По некоторым словам очевидцев, водитель дрифтил,
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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ДТП произошло 2 апреля примерно в 21:40 на площади Ленина возле драмтеатра. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, наехал на ограду, сбил бетонную мусорку...
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