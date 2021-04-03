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Умерла актриса Нина Зоткина

03.04.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умерла актриса Нина Зоткина
Фото: kino-teatr.ru
Российская актриса Нина Зоткина скончалась в Москве на 70-м году жизни, сообщил режиссёр Михаил Дегтярь.

«Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери... Не буду уточнять подробности — две недели там пролежала умершая хозяйка», — написал он в Facebook.


Нина Зоткина известна ролями в фильмах «Двое в пути» (1973), «Быть человеком» (1973) и «Расписание на завтра» (1976).
 
 
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Нина Зоткина известна ролями в фильмах «Двое в пути», «Быть человеком» и «Расписание на завтра».
 
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