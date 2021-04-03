Источник материала: UDF



Фото: kino-teatr.ru

«Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери... Не буду уточнять подробности — две недели там пролежала умершая хозяйка», — написал он в Facebook.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умерла актриса Нина Зоткина Нина Зоткина известна ролями в фильмах «Двое в пути», «Быть человеком» и «Расписание на завтра».

Нина Зоткина известна ролями в фильмах «Двое в пути» (1973), «Быть человеком» (1973) и «Расписание на завтра» (1976).