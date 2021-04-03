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Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которым крупно повезет в апреле 2021-го

03.04.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которым крупно повезет в апреле 2021-го
Фото: slovodel.com
Известный российский астролог Тамара Глоба перечислила три знака зодиака, которых можно назвать настоящими счастливчиками. Удача будет особенно сопутствовать им в апреле.

У Тельцов появится возможность изменить свою жизнь на 180 градусов. Представители знака зодиака избавятся от пессимистических мыслей и найдут новое увлечение. Им действительно стоит приложить все силы для развития в новом направлении, так как это придаст им энергии и напомнит, что они на многое способны. Наиболее удачным временем для Тельцов станет вторая декада апреля. Ближе к концу месяца есть возможность встретить вторую половинку.

Второй месяц весны будет удачным для Львов. В апреле они смогут воплотить мечты в реальность без особых усилий. Звезды будут поддерживать представителей знака зодиака и направлять их по нужному пути. Лучшими периодами месяца станут вторая и третья неделя апреля.

Скорпионов в апреле ждет встреча, которая станет судьбоносной. По мнению Глобы, этот человек поможет Скорпионам решить проблемы на работе и продвижению по карьерной лестнице. Для некоторых Скорпионов это встреча окажется полезной с точки зрения личной жизни. Если кто-то из представителей знака зодиака задумывался о смене работы, то лучше заняться этим вопросом в середине апреля.
 
 
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У Тельцов появится возможность изменить свою жизнь на 180 градусов.
 
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