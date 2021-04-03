Сбежавшего солдата еще не нашли. МВД распространило его приметы

В Витебской области продолжаются поиски военослужащего срочной службы Александра Караткевича, уроженца городского поселка Россоны Витебской области.





2 апреля 19-летний Караткевич за рулем грузового автомобиля самовольно покинул территорию полигона. Предположительно, он направился в Полоцкий район, гже живет его девушка.

Автомобиль был найден на обочине проезжей части в Ушачском районе. Караткевич скрылся в лесу у деревни Сорочино Ушачского района.

Сейчас в 11 районах Витебской области проводятся поисковые мероприятия, в которых задействованы милиция, внутренние войска, ОМОН и подразделения Министерства обороны.

МВД распространило приметы Александра Караткевича. На вид 20 лет, спортивное телосложение, рост 182 см, волосы короткие темные. Был одет в зеленый камуфляж и черные берцы.