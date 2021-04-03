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Головная компания деревообрабатывающего госхолдинга терпит большие убытки

03.04.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Ивацевичдрев» (госдоля свыше 98%) отчиталось о 2020 годе. Отчет демонстрирует огромные убытки. Если годом ранее была чистая прибыль почти 3,5 млн рублей, то теперь — убыток более 64,6 млн.



Таким образом, пишет Office Life, в целом накопленный убыток превышает 84 млн рублей. Кроме того, незначительно, но за год сократился коллектив с примерно 1 тыс. человек до 944. Компания стабильно не приносит дивидендов. Основным видом продукции остаются шпон, фанера, различные деревянные панели и плиты.

Долговая нагрузка остается высокой. В 2020 году на погашение кредитов и займов ушло более 99,6 млн при выручке примерно 140 млн.

Как сообщалось, не так давно власти сделали «Ивацевичдрев» головной организацией деревообрабатывающего холдинга. Многие активы перешли от Банка развития, экс-глава которого считает, что у деревообработки есть шансы, но вернуть кредиты будет сложно.
 
 
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ОАО «Ивацевичдрев» (госдоля свыше 98%) отчиталось о 2020 годе. Отчет демонстрирует огромные убытки. Если годом ранее была чистая прибыль почти 3,5 млн рублей, то теперь...
 
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