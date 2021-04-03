Головная компания деревообрабатывающего госхолдинга терпит большие убытки









пишет Office Life, в целом накопленный убыток превышает 84 млн рублей. Кроме того, незначительно, но за год сократился коллектив с примерно 1 тыс. человек до 944. Компания стабильно не приносит дивидендов. Основным видом продукции остаются шпон, фанера, различные деревянные панели и плиты. Таким образом,Office Life, в целом накопленный убыток превышает 84 млн рублей. Кроме того, незначительно, но за год сократился коллектив с примерно 1 тыс. человек до 944. Компания стабильно не приносит дивидендов. Основным видом продукции остаются шпон, фанера, различные деревянные панели и плиты.





Долговая нагрузка остается высокой. В 2020 году на погашение кредитов и займов ушло более 99,6 млн при выручке примерно 140 млн.





Как сообщалось, не так давно власти сделали «Ивацевичдрев» головной организацией деревообрабатывающего холдинга. Многие активы перешли от Банка развития, экс-глава которого считает, что у деревообработки есть шансы, но вернуть кредиты будет сложно.