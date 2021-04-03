Вместе 25 лет: в Петербурге юбилею единения народов России и Беларуси посвятили концерт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году юбилей единения народов отмечают Россия и Беларусь. 2 апреля 1996 года президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», передает «МИР 24».

Это событие стало началом создания Союзного государства. К праздничной дате – концерт в Петербурге на площадке Государственной академической капеллы. Со сцены звучит любимая народами музыка – Свиридова, Гладкова, Варламова, Дунаевского.

«Вообще слов всегда очень много хочется сказать, тем более, когда находишься среди друзей, но есть очень хорошая фраза – «Две страны, одна душа». Пусть эта душа всегда празднует этот праздник и будет здорова», – сказал председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

2 апреля стало символом братства народов, их духовного родства и дружбы, а также возрождения былых связей.