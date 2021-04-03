Лошак: «Российская пропаганда окончательно стала неотличима от советской»

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Известный российский журналист – о параллелях между травлей академика Сахарова и сюжетами о Навальном в колонии.

— Российская пропаганда окончательно стала неотличима от советской, — пишет Андрей Лошак. — Весной 1984 года академик Сахаров в горьковской ссылке объявил голодовку.

Его запирают в больнице, изолируют от всех, включая жену Елену Боннер, и начинают насильно кормить, а по сути пытать: закалывают психотропами и вводят питательные растворы внутривенно, скручивают и закачивают смесь для космонавтов через зонд, вставленный в правую ноздрю, зажимают нос, чтобы академик, задыхаясь, открыл рот, и вводят через шланг туда пищу. Во время одной из таких процедур пожилой Сахаров пережил микроинсульт — с тех пор у него до конца жизни едва заметно тряслась нижняя челюсть.

Больничная изоляция Сахарова длилась больше 4 месяцев. Все это время за здоровьем Сахарова пристально следила мировая пресса, президенты ведущих держав требовали прекратить издевательства над академиком и удовлетворить его требования.

Вместо этого советская власть выпускает пропагандистский фильм, рассказывающий о том, как хорошо Сахарову живется в Горьком. Вот как описывает это председатель КГБ Чебриков в записке Андропову: «… «В целях публичного разоблачения распространяемых на Западе инсинуаций о Сахарове < > КГБ СССР на основе негласных съемок подготовлен телематериал о позитивных сторонах жизни Сахарова и Боннэр в Горьком».

Всего было создано пять таких «фильмов», их дистрибуцией занималась почему-то немецкая бульварная газета «Бильд» и какие-то фрагменты действительно были показаны по ТВ в западных странах.

Я видел первый «фильм» из этой серии. Большую его часть академик Сахаров ест — это должно было показать, что в больнице он находится на добровольном лечении, а не в связи с голодовкой. Снимались эти кадры уже после того, как Сахаров, не выдержав пыток, прервал голодовку. В нарушении всякой этики показывались фрагменты осмотра Сахарова — вот пожилой человек снимает майку, приспускает штаны — эти тайком сделанные кадры должны были убедить иностранцев, что с академиком все в порядке.

Лечащий врач жизнерадостно перечисляет на камеру болезни академика. Вот Сахаров гуляет с Боннер, хотя в момент выхода «фильма» он был изолирован в больнице, — то есть за текущий момент выдавались кадры, снятые в другие годы ссылки.

В фильме есть эпизод, в котором Сахаров якобы свободно читает западную корреспонденцию. На самом деле ему принесли ее только раз — специально для съемок. «Ужасно, когда фальсифицируют твою жизнь», — писала позже Боннер.





Российская пропагандистка Мария Бутина. Стоп-кадр видео RT

Я вспомнил об этом пропагандистском трэше, когда посмотрел сюжет RT о посещении «правозащитницы» Бутиной колонии, где сидит Навальный.

Идеальная чистота, библиотека, стол для настольного тенниса, бодрая врачиха, рассказывающая о здоровье Навального , несчастные зэки, бубнящие о том, как хорошо сидится оппозиционеру (попробовали бы они сказать обратное), ну и сама Бутина, заскочившая на часок в колонию, чтобы публично разоблачить Навального в инсинуациях.

Конечно же, в пропагандистское вранье и в ламповые 80-е никто на Западе не верил, тем более не верит сейчас. На дворе 21 век, Навальный деанонимизировал своих неудачливых убийц с помощью интернета, и даже сейчас, брошенный в тюрьму, регулярно ухитряется публиковать посты о своих злоключениях в инстаграме, а эти бумеры продолжают бездарную традицию создавать «позитивный образ» своим преступлениям — вместо того, чтобы перестать их совершать.