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«Муж отпустил в этих красных трусах!»: молодая жена Петросяна ошеломила фанатов
Источник материала: UDF
Фото: instagram.com/bruhunova
1 апреля – любимый праздник для всех тех, кто имеет отношение к юмору. Евгений Ваганович традиционно поздравляет в этот день своего близкого друга – Святослава Ещенко. Сегодня его коллега отметил свое 50-летие. В честь такого значимого события Петросян трогательно обратился к партнеру по сцене.
«Этот возраст позволяет сказать себе: "Всё еще впереди, но не теряй время и иди! Иди вперёд, и у тебя всё получится.». Удачи и здоровья! Творческой гармонии! Поздравляю!» — подчеркнул 75-летний юморист.
А вот жена Петросяна решила рассмешить окружающих. Татьяна примерила причудливый наряд. Брухунова надела необычный костюм песочного цвета, состоящий из брюк и джемпера. Спереди на груди его украшал рисунок забавных мандаринок, а сзади на свитере были нарисованы ярко-красные трусики.
Молодая мама дополнила образ горчичным беретом и коричневой сумкой. Она отказалась от макияжа и примерила очки в вишневой оправе. Татьяна Брухунова лучезарно улыбнулась на камеру. «Спонсор всех обернувшихся – мой новый свитер. День смеха!» — отметила Татьяна.
Фото: instagram.com/bruhunova
Поклонники неоднозначно оценили модный look жены артиста.
«Неожиданно. Но реально смешно!», «Как вас муж отпустил в этих красных трусах?», «Смело, конечно. Но у вас вечно одни обновки. Где фото с прогулок с ребенком?», «Классный костюм! Но я бы не решилась!», «Ваш стиль всегда вне конкуренции!», «А муж видел ваши трусики? Ему понравилось?», «Зря критикуют. Это смело и стильно!» — отметили пользователи.
Татьяна отметила свой день рождения. 13 марта в их семье двойной праздник. В этот же день появился на свет и малыш Ваган.
Возлюбленная комика побывала в Сочи. Маленький сын при этом был со звездным папой.
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Молодая мама дополнила образ горчичным беретом и коричневой сумкой.
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