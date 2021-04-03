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В костелах Беларуси готовятся к Пасхе
Источник материала: Навiны
Католики, греко-католики и протестанты 3 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и важнейший христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.
17 февраля конгрегация Божьего культа и дисциплины таинств Римской курии приняла особую ноту о проведении литургических целебраций Великой недели в условиях пандемии COVID-19.
В документе, адресованном епископам всего мира, отмечено, что целебрации надлежит организовать таким образом, чтобы они «способствовали духовному благу верующих, но при этом не повредили их здоровью и проводились в соответствии с соблюдением санитарных предписаний компетентных органов».
Среди прочего в ноте рекомендовано»сделать более доступными и приоритетными трансляции в средствах коммуникации целебраций, которые возглавляют епископы». Пасхальную вигилию, согласно документу, следует совершать исключительно в кафедральных и приходских костелах (подавляющее большинство костелов в Беларуси — приходские).
Католицизм — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным официального портала Римско-католической церкви в Беларуси, почти 1,47 млн граждан (приблизительно 15% населения) — католики. Среди них около 10 тысяч греко-католиков.
Католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Гродненской, Витебской и Пинской, которые объединяют 486 приходов. В стране около 500 католических священников, включая около 80 иностранных, а также примерно 450 монахов и монахинь.
Количество протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, от 200 тысяч до 500 тысяч.
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Фото Вадима Замировского
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Католики, греко-католики и протестанты 3 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и важнейший христианский праздник — Воскресение...
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