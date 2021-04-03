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Стало известно, где может продолжить карьеру Владимир Крикунов
Источник материала: Партизан
Известный российский журналист Алексей Шевченко сообщил, что заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов может стать тренером-консультантом сборной Казахстана.
"Следующее место работы Владимира Крикунова, с которым должны в понедельник-вторник попрощаться в "Динамо", за границей. Говорят, что он станет тренером-консультантом сборной Казахстана", — написал Шевченко
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Известный российский журналист Алексей Шевченко сообщил, что заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов может стать тренером-консультантом сборной...
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