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Дочерняя компания литовской VMG вошла в "Беллесбумпром"

03.04.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Роман Головченко подписал документ о включении в концерн «Беллесбумпром» трех компаний. Среди них — «дочка» литовской Vakaru medienos grupe (VMG) — «СВУДС экспорт» (Борисов).



Компания была зарегистрирована в 2011 году. Основной вид деятельности — лесозаготовки, пишет Office Life. То есть это иностранное предприятие не занимается выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

В прошлом году ЕБРР согласился поддержать займами компании VMG в Беларуси, в том числе «СВУДС экспорт».

Кроме «дочки» VMG в концерн включили еще два юрлица: «Конкорд Эко» (Полоцк) и «Экман» (Докшицы). Первое из них зарегистрировано в 2019 году. Официально основной вид деятельности — сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Летом 2020 года компания заявляла, что будет производить пеллеты.
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко подписал документ о включении в концерн «Беллесбумпром» трех компаний. Среди них — «дочка» литовской Vakaru medienos grupe (VMG) — «СВУДС...
 
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