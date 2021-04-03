|
Дочерняя компания литовской VMG вошла в "Беллесбумпром"
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Роман Головченко подписал документ о включении в концерн «Беллесбумпром» трех компаний. Среди них — «дочка» литовской Vakaru medienos grupe (VMG) — «СВУДС экспорт» (Борисов).
Компания была зарегистрирована в 2011 году. Основной вид деятельности — лесозаготовки,
В прошлом году ЕБРР согласился поддержать займами компании VMG в Беларуси, в том числе «СВУДС экспорт».
Кроме «дочки» VMG в концерн включили еще два юрлица: «Конкорд Эко» (Полоцк) и «Экман» (Докшицы). Первое из них зарегистрировано в 2019 году. Официально основной вид деятельности — сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Летом 2020 года компания заявляла, что будет производить пеллеты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Роман Головченко подписал документ о включении в концерн «Беллесбумпром» трех компаний. Среди них — «дочка» литовской Vakaru medienos grupe (VMG) — «СВУДС...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)