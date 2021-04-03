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Белорусский акционист Алексей Кузьмич освобожден из парижской тюрьмы

03.04.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский акционист Алексей Кузьмич освобожден из парижской тюрьмы.



Алексей Кузьмич / Еврорадио 

Он пишет, передает Еврорадио, что его проверяли на причастность к терроризму: 

“Меня предупредили, что своим искусством во Франции мне больше не стоит заниматься, либо тогда будет возбуждено криминальное дело и за эту задним числом, и за новую акцию”.

Белорус пытался попасть в резиденцию Эмануэля Макрона с бутылкой, “напоминающей коктейль Молотова”. Его акция символизировала недостаточную помощь белорусов из Европы.
 
 
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Белорусский акционист Алексей Кузьмич освобожден из парижской тюрьмы.
 
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