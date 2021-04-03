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Белорусский акционист Алексей Кузьмич освобожден из парижской тюрьмы
Источник материала: Партизан
Белорусский акционист Алексей Кузьмич освобожден из парижской тюрьмы.
Алексей Кузьмич / Еврорадио
Он пишет,
“Меня предупредили, что своим искусством во Франции мне больше не стоит заниматься, либо тогда будет возбуждено криминальное дело и за эту задним числом, и за новую акцию”.
Белорус пытался попасть в резиденцию Эмануэля Макрона с бутылкой, “напоминающей коктейль Молотова”. Его акция символизировала недостаточную помощь белорусов из Европы.
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Белорусский акционист Алексей Кузьмич освобожден из парижской тюрьмы.
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