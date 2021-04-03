«Слабость лишь физическая – не волевая», – в Петербурге арестовывают белорусов





Акция солидарности в Санкт-Петербурге. Фото читателей «Белсата»





«Мы здесь живем в гостях»





пишет Белсат. Представителей белорусского землячества Владимира Драгуна, Юлию Штанько, Павла Штанько, Егора Мякинникова и Жанну Галееву двое суток продержали в отделе полиции. В Петербурге 23 марта сотрудниками полиции было задержано пятеро белорусов, их доставили в 30-й отдел полиции и составили в отношении них протоколы по ст. 20.2 КоАП – организация несанкционированного мероприятия. Поводом для задержания послужил ролик, опубликованный в соцсетях, на котором активисты поют песню в поддержку музыкантов Беларуси, которые выступают на протестных маршах. Во время паузы одна из участниц, Юлия Штанько, произносит «Свободу Навальному» и «Жыве Беларусь!». Запись этого ролика петербургская полиция посчитала акцией протеста,Белсат. Представителей белорусского землячествадвое суток продержали в отделе полиции.





Об условиях содержания в отделе корреспонденту «Вот Так» рассказала гражданка Беларуси Жанна Галеева: «Там камера не проветривается вообще, вентиляция не работает. Рядом туалет и когда привозят задержанных, они там курят. Это все поступает в камеру и там становится невозможно дышать. Спали мы на полу, нас не кормили, только передачки от товарищей. Постоянно говорили, что мы скоро поедем в суд, по факту мы пробыли больше 50 часов в таких условиях, что является нарушением наших прав», – подчеркнула Жанна.









Выставка «У протеста женское лицо» в Петербурге. Фота: Юлия Шалгалиева





Начиная с 9 августа 2020 года, белорусы Петербурга ежедневно собирались у местного посольства, протестуя против итогов выборов в Беларуси, пока в декабре их впервые не задержали. После этого они стали записывать видео в разных местах города в поддержку соотечественников. Эти акции ранее не привлекали внимания правоохранителей, пояснил представитель белорусского землячества Владимир Драгун. Он считает, что причиной повышенного интереса к землячеству со стороны российских правоохранителей стал День воли – задержания начались за пару дней до праздника. Остро отреагировать полицейские могли и на лозунг «Свободу Навальному», прозвучавший в ролике.





«Но важно понимать – все, что мы делаем, не направлено на свержение конституционного строя РФ. Мы здесь живем в гостях, все здесь работаем. Мы – обычные люди, которые хотели иметь право голоса, голоса против Лукашенко. И болит сердце у белорусов, потому что ничего не происходит в лучшую сторону в родной стране – Лукашенко держит власть силовыми методами, пытает и убивает мирных граждан», – рассказал Владимир.









Задержанные у посольства Беларуси в Петербурге. Фото: «Северо-Запад. МБХ медиа»





«Вот скриншот ролика, а вот ты, в шапке и маске»





Василеостровский районный суд назначил аресты всем пятерым белорусам. Владимир Драгун получил самый большой срок – 9 суток административного ареста по статье 20.2 КоАП – организация публичного мероприятия. Сам Владимир подчеркнул, что в съемках данного ролика он участия не принимал.





«Меня арестовали за акцию, в которой я даже не принимал участия. Мне было сказано – вот скриншот ролика, а вот ты, в шапке и маске. Я в отделении полиции еще настаивал, чтобы они мои слова на полиграфе проверяли. Но они отказались», – пояснил Владимир корреспонденту «Вот Так».





Судья отклонила ходатайство защиты о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции и центра по борьбе с экстремизмом, которые заключили, что Драгун присутствует на видео. После оглашения решения суда Владимир Драгун объявил голодовку. По словам адвоката «Апологии протеста» Луизы Магомедовой, Владимир голодает уже четверо суток.





«Он уведомил начальника спецприемника о голодовке в письменной форме. Из его заявления следует, что он голодовку объявил в связи с неправомерным решением судьи Прозоровой, и намерен голодать все девять дней», – подчеркнула адвокат.









Задержанные в Петербурге белорусы. Фото читателей «Белсата»





Из спецприемника Владимир написал письмо к представителям землячества, где рассказал о своем физическом и моральном состоянии: «За меня не переживайте, я держу голодовку, потому что считаю в данных условиях это единственный возможный вариант законного протеста. Отказался от медицинского обеспечения, так как врач хотел отправить меня на принудительное лечение – упало давление до 90/60, появилось головокружение и слабость. Но сутки проведенные в больнице не будут зачтены, а слабость лишь физическая – не волевая. Жыве Беларусь».





Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский поддержал лидера белорусского землячества,





«Суд отказался вызвать свидетелями тех сотрудников полиции, которые дали заключение, что на видео – именно Драгун. Но там совсем другой человек. Много раз встречались с Володей на акциях поддержки у посольства. Его арест – абсолютное беззаконие. Владимир Драгун должен быть освобожден!», – написал политик в своих соцсетях.





Нарушение правил режима пребывания





От двух до семи суток получили еще четверо петербургских белорусов. Срок в семь суток получила Юлия Штанько – на видео она произносит лозунг «Свободу Навальному».





«Судья Василеостровского районного суда задавала девушке вопросы об отношении к политику Алексею Навальному и несанкционированной акции 23 января в Петербурге. Юлия заверила, что видео не было посвящено российской политике, но осталась неуслышанной», – пояснила корреспонденту «Вот Так» адвокат «Апологии протеста» Ольга Цейтлина.





Срок в двое суток получил гражданин Беларуси Егор Мякинников и тут же был освобожден в зале суда, так суд зачел ему в срок ареста проведенные в полиции двое суток. Однако на выходе из суда он снова был задержан – уже по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Пробыв еще ночь в отделении полиции он был доставлен в суд. 24-летнего Мякинникова признали виновным по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином правил режима пребывания в РФ, совершенные в Ленинградской области.









Белорусы Санкт-Петербурга выходят на акции протеста и солидарности. Фото читателей «Белсата»





«В протоколе говорилось, что Мякинников живет Ленинградской области, «при этом постановку на миграционный учет по указанном адресу не осуществил». В протоколе мужчина пояснил, что состоит в браке с гражданкой России, официально трудоустроен, проживает с женой единой семьей, ведет совместное хозяйство и выплачивает ипотеку. Выдворение Мякинникова в Беларусь – нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на уважение частной и семейной жизни. Кроме того, на родине мужчине может грозить опасность», – пояснил адвокат «Апологии протеста» Сергей Локтев.





Судья Оксана Демяшева отказала в выдворении гражданина Беларуси – но его оштрафовали на 5000 рублей. На Павла Штанько после отбывания административного ареста также составили протокол за нарушение режима пребывания в России и оштрафовали на 5000 рублей. Арестованные белорусы не имеют российского гражданства, а значит им может грозить не только административный арест, считает адвокат Андрей Федорков





«Суды по выдворению граждан Беларуси из России могут состояться в отношении всех пятерых задержанных. Им может грозить реальный риск признания нежелательным лицом и последующая административная высылка с территории России. Одним из немногих оснований для отказа в выдаче является предоставление убежища. Но Россия все чаще отказывает беженцам из Беларуси в политическом убежище», – подчеркнул адвокат в разговоре с «Вот Так».





По его словам, несколько белорусов в России уже ожидает экстрадиции. Сергея Непогоду арестовали в Петербурге после того как он был объявлен в розыск на территории Беларуси по уголовному делу – за применение насилия к сотруднику милиции. Андрей Прилуцкий, участник стачек на заводе «Беларуськалий», более 3-х месяцев содержится в петербургском СИЗО. Единственный их шанс не вернуться в Беларусь – получить в России убежище. Но это становится все сложнее из-за тесного союзничества лидеров двух стран.





«В Европейских странах белорусам практически без проблем предоставляют убежище – есть многочисленные свидетельства международных правозащитных организаций. В рамках ООН озвучивают многочисленные доклады о применении пыток и жестокого обращения с задержанными участниками протестного движения и это ни у кого не вызывает вопросов. К сожалению пока в России государственные органы не рассматривают все это как веские основания для предоставления убежища белорусам», – рассказал адвокат.





Безопасна ли Россия для беженцев из Беларуси?





В Петербурге граждане Беларуси собирались в течение нескольких месяцев около посольства в солидарность с протестующих в республике. Долгое время полиция не препятствовала их акциям, но в середине декабря 2020 года полицейские требовали, чтобы участники мирной акции убрали протестную символику – бело-красно-белые флаги и задержала 14 человек. Один из членов землячества Руслан Хазин в разговоре с «Вот Так» предположил, что на настроения полиции повлияло подписание соглашения между Росгвардией и МВД Белоруссии. После задержания протестующие перестали собираться около консульства. Они начали снимать ролики в поддержку протестующих в Беларуси по всему городу. Тогда к участнику акций Руслану Хазину на работу приехали оперативники и угрожали уголовным делом. Затем ему отказали в виде на жительство в России и он был вынужден покинуть Россию.









Во время акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге, 31 января 2021 года. Фото: Vot Tak TV





«Они посчитали, что я являюсь организатором этих наших петербургских акций и через меня попытались воздействовать – чтобы я передал землякам что мы не должны собираться больше с флагами. Так как я не пошел на контакт с ними и на сотрудничество, мне было объявлено, что на территории России я больше работать и проживать не смогу. Дали две недели на сбор вещей и я уехал в Варшаву», – рассказал Хазин.





Правозащитники и адвокаты уверены, что Россия больше не безопасное место для белорусов, преследуемых по политическим мотивам. Тесное союзничество двух стран может стать причиной экстрадиции в Беларусь тех, кому на родине грозят аресты и пытки.







