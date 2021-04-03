Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Присутствие опаснейшего тигра удалось зафиксировать в двух селах Хасанского района в Приморье, рассказали в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Неуловимого хищника засняли камеры видеонаблюдения природоохранного центра "Амурский тигр".

Как выяснилось, больше всего хищник посещал село Занадворовка. Там он с 11 января по 29 марта убил более десяти собак. Также тигр отметился в соседних деревнях Гусевка и Провалово.

С первого визита хищника за ним наблюдают специалисты. Сразу его отпугивали от населенных пунктов. Больше всего тигра привлекают несанкционированные свалки бытовых отходов в границах деревень, а также беспризорные собаки. На эти факторы и реагирует молодой зверь.

"Когда уже стало понятно, что, несмотря на предпринимаемые меры, зверь не уходит, запросили и получили разрешение от Росприроднадзора на отлов", - говорят в центре "Амурский тигр".

Правда, выловить его не получилось, животное умело обходит ловушки и не возвращается к ранее задавленным собакам.

Тем не менее, специалисты уверены, что отлов – вопрос времени. Сейчас специальная группа усилена дополнительными людьми.

Что будет с тигром?

Гендиректора центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сказал, что поймать тигра нужно, чтобы изучить его поведение и по возможности помочь. Он связывает это с высокой плотностью тигров на юго-западе Приморья.

"В нападение на собак была с 9 по 29 марта, как мы поминаем в эти дни тигр, успешно переключился на диких животных, а значит с большой долей вероятности с ним физиологически всё в порядке. Есть вариант, что тигр уйдет в лес", - добавил он.