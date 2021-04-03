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В Приморье "неуловимый" тигр попал на видео ― он крадет других животных
03.04.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Присутствие опаснейшего тигра удалось зафиксировать в двух селах Хасанского района в Приморье, рассказали в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Неуловимого хищника засняли камеры видеонаблюдения природоохранного центра "Амурский тигр".
Как выяснилось, больше всего хищник посещал село Занадворовка. Там он с 11 января по 29 марта убил более десяти собак. Также тигр отметился в соседних деревнях Гусевка и Провалово.
С первого визита хищника за ним наблюдают специалисты. Сразу его отпугивали от населенных пунктов. Больше всего тигра привлекают несанкционированные свалки бытовых отходов в границах деревень, а также беспризорные собаки. На эти факторы и реагирует молодой зверь.
"Когда уже стало понятно, что, несмотря на предпринимаемые меры, зверь не уходит, запросили и получили разрешение от Росприроднадзора на отлов", - говорят в центре "Амурский тигр".
Правда, выловить его не получилось, животное умело обходит ловушки и не возвращается к ранее задавленным собакам.
Тем не менее, специалисты уверены, что отлов – вопрос времени. Сейчас специальная группа усилена дополнительными людьми.
Что будет с тигром?
Гендиректора центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сказал, что поймать тигра нужно, чтобы изучить его поведение и по возможности помочь. Он связывает это с высокой плотностью тигров на юго-западе Приморья.
"В нападение на собак была с 9 по 29 марта, как мы поминаем в эти дни тигр, успешно переключился на диких животных, а значит с большой долей вероятности с ним физиологически всё в порядке. Есть вариант, что тигр уйдет в лес", - добавил он.
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Специалисты никак не могут поймать и отловить амурского тигра, который с января нападает на собак в селах Хасанского района.
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