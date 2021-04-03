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«We are happy nation!» — исполнительница «Шчучыншчыны» представила песню для «Евровидения» (видео)

03.04.2021 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О том, что Елена Желудóк (актриса Елена Зуй-Войтеховская) собирается на «Евровидение», ее «кураторы» сообщили два месяца назад. Оказалось, не шутка. Песня на самом деле называется «Дзекаць i цекаць». Слушаем, товарищи.

Сравните свою реакцию с реакцией уважаемых экспертов.

А теперь напомним, что официально Беларусь осталась без места на «Евровидении», после того как 26 марта Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии. Обе песни, которые представляла группа, были признаны не соответствующими правилам конкурса.

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О том, что Елена Желудóк (актриса Елена Зуй-Войтеховская) собирается на «Евровидение», ее «кураторы» сообщили два месяца назад. Оказалось, не шутка. Песня на самом...
 
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