«We are happy nation!» — исполнительница «Шчучыншчыны» представила песню для «Евровидения» (видео)

Источник материала: Onliner

О том, что Елена Желудóк (актриса Елена Зуй-Войтеховская) собирается на «Евровидение», ее «кураторы» сообщили два месяца назад. Оказалось, не шутка. Песня на самом деле называется «Дзекаць i цекаць». Слушаем, товарищи.

Сравните свою реакцию с реакцией уважаемых экспертов.

А теперь напомним, что официально Беларусь осталась без места на «Евровидении», после того как 26 марта Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии. Обе песни, которые представляла группа, были признаны не соответствующими правилам конкурса.